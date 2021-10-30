Путин призвал страны «двадцатки» проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Россия предлагает странам «двадцатки» вопрос о взаимном признании национальных прививочных сертификатов. Об этом 30 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании саммита G20.
«Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», — сказал Путин.
Президент РФ отметил, что коронавирус еще долго будет представлять опасность, а с учетом его мутаций необходимо выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин.
Также Владимир Путин подчеркнул, что ВОЗ должна ускорить процесс оценки качества, безопасности и эффективности новых вакцин от COVID-19.
«Уверен, чем быстрее всё это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность», — заявил глава государства.