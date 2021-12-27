«Ъ»: Просвирнин в момент гибели мог быть пьян

Следователи начали проверку после гибели в Москве основателя общественно-политического издания «Спутник и погром», националиста Егора Просвирнина. Об этом 27 декабря сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в СКР.



Блогер снимал квартиру в доме на Тверском бульваре, под окнами которого нашли его тело. По предварительным данным, он покончил с собой. Собеседники издания отмечают, что в момент трагедии Просвирнин мог быть пьян или находиться под воздействием наркотиков. Вероятной причиной рокового шага называют семейный конфликт.

