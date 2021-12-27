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Грузовик с пропаном загорелся на Киевском шоссе в Новой Москве

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Автоцистерна, перевозившая сжиженный газ, загорелась на трассе в Новой Москве днем 27 декабря. Движение по шоссе перекрыто.

Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, на 37-м километре Киевского шоссе в направлении столицы загорелся грузовой автомобиль, перевозивший сжиженный газ. Пострадавших, по предварительным данным, нет. ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что в цистерне находится пропан.

Движение по шоссе перекрыто в обе стороны. На место дополнительно высланы семь пожарных расчетов с бронещитами и аэродромный пожарный автомобиль. На кадрах с места ЧП видно, что очевидцев отогнали подальше на случай взрыва.

Сотрудники ДПС перенаправляют транспорт на Боровское шоссе. В Департаменте транспорта Москвы добавляют, что из-за произошедшего задерживаются автобусы восьми маршрутов, их также пустили в объезд через Боровское.

Фото: ГИБДД Москвы

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