Бастрыкин поговорил с Мирей Матье о духовной составляющей жизни

Глава Следственного комитета России поздравил с католическим Рождеством всех верующих через Мирей Матье. Он обсудил с певицей духовную жизнь.

О телефонном разговоре Бастрыкина с Матье 25 декабря сообщает его пресс-служба. «Мирей Матье не раз говорила о своей любви к России. И это взаимно. В советские годы кажется, что и не было тех, кто не слушал бы ее песни. По сей день она остается одной из самых популярных французских певиц в постсоветском пространстве. Она искренне и беззаветно любит музыку в самых прекрасных ее проявлениях, считая себя послом не только французской, но и русской песни, и никогда не отказывает в выступлениях на российских площадках. Мировое признание, красота и чистота исполнения песен Мирей Матье кроются и в глубине духовности и мировоззрения, ведь в ее жизни творчество неразрывно переплетено с верой», — рассказали в Следкоме.