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Бастрыкин поговорил с Мирей Матье о духовной составляющей жизни

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Глава Следственного комитета России поздравил с католическим Рождеством всех верующих через Мирей Матье. Он обсудил с певицей духовную жизнь.

О телефонном разговоре Бастрыкина с Матье 25 декабря сообщает его пресс-служба. «Мирей Матье не раз говорила о своей любви к России. И это взаимно. В советские годы кажется, что и не было тех, кто не слушал бы ее песни. По сей день она остается одной из самых популярных французских певиц в постсоветском пространстве. Она искренне и беззаветно любит музыку в самых прекрасных ее проявлениях, считая себя послом не только французской, но и русской песни, и никогда не отказывает в выступлениях на российских площадках. Мировое признание, красота и чистота исполнения песен Мирей Матье кроются и в глубине духовности и мировоззрения, ведь в ее жизни творчество неразрывно переплетено с верой», — рассказали в Следкоме.

Во время беседы с Бастрыкиным, отметили в комитете, были затронуты темы значимости духовной составляющей жизни и то, как этой духовности не хватает молодому поколению.

Мирей Матье еще с конца нулевых вошла в общественный совет при Следственном комитете. Француженку наградили медалью «За мужество и отвагу». Ее нахождение в совете вызвало критику, так как иностранцев, согласно положению, в нем быть не должно. Целиком состав совета нигде не опубликован.

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Комментарии (19)

RMN
Зашкварил мадам Матье.
Brevnault
"День радио". Квартет И.

Скажите, пожалуйста, мадам Бордо, а слышали вы о той страшной ситуации, которая сейчас разворачивается в водах Японского моря?
Уи.
Слышали.
Прекрасно.
Скажите, пожалуйста, мадам Бордо, будете ли вы участвовать в судьбе этих несчастных животных?
Да или нет?
Уи.
Будете.
Спасибо большое за интервью.
А сейчас давайте по русскому обычаю попрощаемся с вами трижды.
До свидания, мадам Бордо.
Оревуар.
Всего вам доброго, мадам Бордо.
Оревуар.
И до новых встреч, мадам Бордо.
Оревуар.
Последним с нами попрощался муж мадам Бордо, её бывший садовник Жуль... ен.
Большое спасибо, мадам Ен.
Мадам Бордо.
А сейчас реклама на "Как бы радио". Мы вернемся к вам буквально через минуту.
firma
Он поговорил, а стыдно мне.
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