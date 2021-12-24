Началась выплата задолженности сотрудникам «Метростроя»

Как рассказали в МССС, сумма транша — 270 млн рублей.



Напомним, в конце ноября несколько десятков рабочих вышли к Смольному, чтобы озвучить проблему долгов по зарплате и выходным пособиям со стороны обанкротившегося «Метростроя». Параллельно прошло совещание в «Метрострое Северной столицы», который теперь является подрядчиком по строительству подземки в городе. По его итогам и было выдвинуто предложение по авансовым платежам за аренду имущества «Метростроя», не обремененного залогом.



Общая сумма задолженности — 332 млн рублей, более трех тысяч рабочих старого «Метростроя» перешли на работу в МССС. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки». О мотивах и механике погашения долгов читайте здесь.