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Началась выплата задолженности сотрудникам «Метростроя»

«Метрострой Северной столицы» направил первый авансовый платеж за аренду оборудования у «Метростроя». Деньги пойдут на погашение долгов по зарплате.

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Как рассказали в МССС, сумма транша — 270 млн рублей.

Напомним, в конце ноября несколько десятков рабочих вышли к Смольному, чтобы озвучить проблему долгов по зарплате и выходным пособиям со стороны обанкротившегося «Метростроя». Параллельно прошло совещание в «Метрострое Северной столицы», который теперь является подрядчиком по строительству подземки в городе. По его итогам и было выдвинуто предложение по авансовым платежам за аренду имущества «Метростроя», не обремененного залогом.

Общая сумма задолженности — 332 млн рублей, более трех тысяч рабочих старого «Метростроя» перешли на работу в МССС. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки». О мотивах и механике погашения долгов читайте здесь.

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Комментарии (2)

Денеб
Откуда у гос. компании может взяться задолженность по зарплате? Парадокс!
Артист ритуальных услуг
Хватит ли 270 лямов на покрытие задолженности по зряплате эффективным менеджерам среднего звена?..
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