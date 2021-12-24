Суд отправил в СИЗО мать, обвиняемую в убийстве сына и попытке задушить дочь под Саратовом

В Саратовской области суд до 21 февраля отправил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве сына и попытке задушить дочь. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба регионального СКР.



По версии следствия, утром 22 декабря жительница села Прокудино находилась дома со своими детьми. Она рассердилась на них за непослушание и стала душить шарфом сначала свою 5-летнюю дочь, а затем 8-летнего сына. Когда дети перестали подавать признаки жизни, она вынесла их на улицу и выкинула в ближайший овраг около дома. Местные жители нашли их в сугробе. Мальчик скончался, за жизнь девочки продолжают бороться врачи, она пережила клиническую смерть.

