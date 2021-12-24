FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Суд отправил в СИЗО мать, обвиняемую в убийстве сына и попытке задушить дочь под Саратовом

0
Печать

В Саратовской области суд до 21 февраля отправил под стражу женщину, которую обвиняют в убийстве сына и попытке задушить дочь. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, утром 22 декабря жительница села Прокудино находилась дома со своими детьми. Она рассердилась на них за непослушание и стала душить шарфом сначала свою 5-летнюю дочь, а затем 8-летнего сына. Когда дети перестали подавать признаки жизни, она вынесла их на улицу и выкинула в ближайший овраг около дома. Местные жители нашли их в сугробе. Мальчик скончался, за жизнь девочки продолжают бороться врачи, она пережила клиническую смерть.

Мать была задержана. Свою вину она признала и раскаялась. Также женщина рассказала правоохранителям об обстоятельствах произошедшего. Уголовное дело возбуждено по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и части 3 статьи 30 — пунктам «а, в, д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний