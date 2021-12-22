В Саратовской области задержана мать детей, которых нашли без одежды в сугробе

Мать детей, которых нашли без верхней одежды в сугробе в селе Прокудино Саратовской области, задержана. Об этом 22 декабря сообщает издание «Новости Саратова» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.



С женщиной проводятся следственные действия, уточнили в пресс-службе. Там также добавили, что врачи продолжают бороться за жизнь пятилетней девочки. Как сообщалось ранее, восьмилетний мальчик погиб.



Мальчика и девочку нашли в овраге. Семья считалась благополучной, дети жили в «благоустроенном частном доме», рассказывали в прокуратуре. Мать детей скрылась и по телефону обещала сама явиться к следователям. Телеграм-каналу Baza она заявила, что дети замерзли якобы из-за того, что в доме «полетел насос и трубы перемерзли». А она уехала из дома, потому что «не выдержала».

