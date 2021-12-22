Под Саратовом в сугробе нашли детей без верхней одежды. Мальчик не выжил, девочка попала в больницу

В селе Прокудино Саратовской области в овраге нашли двоих детей. Восьмилетний мальчик не выжил, пятилетнюю девочку отправили в больницу, сообщает 22 декабря пресс-служба Следственного комитета по региону.
В ведомстве уточняют, что по факту трагедии идет проверка. По данным ИА «Версия — Саратов», дети лежали в сугробе без верхней одежды.
Как пишет издание, дети жили с мамой — семья переехала в Прокудино в прошлом году. Мальчик пошел в школу, но через два месяца выбыл на домашнее обучение по заявлению матери. Семью посещали сотрудники школы и комиссия по делам несовершеннолетних, а в январе 2021-го женщина куда-то уехала из села с детьми. В ноябре в школу снова поступило заявление о поступлении ребенка в первый класс.
По данным прокуратуры, дети жили в благоустроенном частном доме. На учете семья не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
Telegram-канал Baza передает слова матери оставленных в овраге детей. По ее словам, у них «полетел насос и трубы перемерзли в доме», поэтому дети замерзли. «Я уехала в районе двенадцати или часа дня. Я не взяла их, потому что они были уже замерзшие. Я пыталась их отогреть одеялами, но они открывались ночью и уже переморозились... я уже понимала прекрасно, что они никогда не встанут...» — говорит она, добавляя, что уехала из дома, потому что не выдержала.