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СК показал видео из дома матери, которую подозревают в убийстве сына под Саратовом. Она раскаялась

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Жительница села Прокудино Саратовской области, подозреваемая в убийстве сына и попытке задушить дочь, раскаялась в содеянном, признала вину и рассказала об обстоятельствах произошедшего. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба СКР.

Следователи на месте проверили показания 43-летней женщины и показали видео из дома, где произошла трагедия.

Автор: СК России

По версии правоохранителей, утром 22 декабря мать рассердилась на детей за непослушание и начала душить шарфом сначала свою 5-летнюю дочь, а затем 8-летнего сына. Когда дети перестали подавать признаки жизни, она вынесла их на улицу и выкинула в ближайший овраг около дома. Мальчик скончался, за жизнь девочки продолжают бороться врачи, она пережила клиническую смерть.

СК намерен ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемой под стражу. Уголовное дело возбуждено по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и части 3 статьи 30 — пунктам «а, в, д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью).

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Комментарии (1)

Mikle776
ужас... своих детей... у меня в голове такое не укладывается... лучше бы сама повесилась...
девочке выжить и здоровья!
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