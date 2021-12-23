СК показал видео из дома матери, которую подозревают в убийстве сына под Саратовом. Она раскаялась

Жительница села Прокудино Саратовской области, подозреваемая в убийстве сына и попытке задушить дочь, раскаялась в содеянном, признала вину и рассказала об обстоятельствах произошедшего. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба СКР.



Следователи на месте проверили показания 43-летней женщины и показали видео из дома, где произошла трагедия.

