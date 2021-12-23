В отношении женщины из Саратовской области возбуждено дело. Она душила детей шарфом и выкинула в овраг

Следователи СУ СК по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 43-летней местной жительницы. Она, по данным следствия, пыталась убить своих детей. Один мёртв.
Как сообщается 23 декабря на сайте управления, инцидент произошёл вчера утром, когда женщина была дома со своими 8-летним сыном и 5-летней дочерью. Они жили в доме в селе Прокудино Аткарского района.
«Рассердившись на детей за непослушание, женщина, используя шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем, она вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась. Сотрудники органа полиции, осуществлявшие поиск женщины, обнаружили ее на территории города Энгельс Саратовской области и доставили в следственный отдел СК», — отмечается в сообщении.
Сегодня в Аткарске около минус 23 градусов.
Детей нашли днём и срочно госпитализировали. Как уже сообщалось, мальчика спасти не удалось, он скончался в медучреждении. Девочка находится в реанимации. По данным прокуратуры, семья у них была полная, на учётах не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Дом — благоустроенный.
Следователь СК задержал мать, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и части 3 статьи 30 — пунктам «а, в, д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью). «Следственным органом будут досконально исследованы все причины и условия, приведшие к трагедии», — добавляют в СК. Областная прокуратура также проводит проверку.