Девочку, которую мать выкинула в сугроб, спасли после клинической смерти

Девочка, которую мать выкинула на мороз в овраг в саратовском селе, жива. Она находится в крайне тяжёлом состоянии, пережила клиническую смерть. Об этом 23 декабря сообщила в своём Instagram уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя.



Загородняя со слезами на глазах рассказывает о том, что врачи делают всё возможное для спасения ребёнка. Ведутся консультации с московскими врачами по системе телемедицины, транспортировать малышку в столицу пока нельзя.



«Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной её откачала. Ребёнок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силёнок. Врачи делают невозможное... Помолитесь за малышку. Зовут её Анечка. Следственный работает. Мы едем на место в Прокудино», — написала уполномоченный по правам ребёнка.

