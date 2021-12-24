Россияне назвали музыкантом года Александра Градского, а среди спортсменов выбрали сестер Авериных

Музыкантом года в России большинство опрошенных выбрали Александра Градского. Его назвали 9% респондентов. Об этом 24 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Также в списке оказались Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Денис Мацуев, Николай Басков и Моргенштерн.
Спортсменом года граждане РФ выбрали гимнасток сестер Арину и Дину Авериных. Им голоса отдали 4%. Россияне отметили теннисиста Даниила Медведева и лыжника Александра Большунова.
Кроме того, писателем года был назван Александр Пушкин, а актером — Константин Хабенский.
Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в московской больнице. Причиной его смерти называют инсульт головного мозга. Первый канал принял решение в память о Градском не прерывать 10-й сезон шоу «Голос», где он являлся одним из наставников.
Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты. Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства».