Россияне назвали музыкантом года Александра Градского, а среди спортсменов выбрали сестер Авериных

Музыкантом года в России большинство опрошенных выбрали Александра Градского. Его назвали 9% респондентов. Об этом 24 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМ.



Также в списке оказались Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Денис Мацуев, Николай Басков и Моргенштерн.



Спортсменом года граждане РФ выбрали гимнасток сестер Арину и Дину Авериных. Им голоса отдали 4%. Россияне отметили теннисиста Даниила Медведева и лыжника Александра Большунова.



Кроме того, писателем года был назван Александр Пушкин, а актером — Константин Хабенский.

