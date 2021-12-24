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Россияне назвали музыкантом года Александра Градского, а среди спортсменов выбрали сестер Авериных

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Музыкантом года в России большинство опрошенных выбрали Александра Градского. Его назвали 9% респондентов. Об этом 24 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Также в списке оказались Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Денис Мацуев, Николай Басков и Моргенштерн.

Спортсменом года граждане РФ выбрали гимнасток сестер Арину и Дину Авериных. Им голоса отдали 4%. Россияне отметили теннисиста Даниила Медведева и лыжника Александра Большунова.

Кроме того, писателем года был назван Александр Пушкин, а актером — Константин Хабенский.

Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в московской больнице. Причиной его смерти называют инсульт головного мозга. Первый канал принял решение в память о Градском не прерывать 10-й сезон шоу «Голос», где он являлся одним из наставников.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты. Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства».

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Комментарии (6)

f0ntan
Если опрос проводит ВЦИОМ, то результаты опроса не удивляют: политик - Путин, спорт - Аверины. И тот, и эти надоели. В фигурном катании у нас хорошая конкуренция, скольбко фигуристок, всегда появляются новые. И на чемпионатах по фигурному катанию не знаешь заранее, кто победит. Что и интересно . А в худ. гимнастике уже много лет все заранее известно - Аверины. А где конкуренция, как в фигурном катании? У нас мало занимающихся девушек в худ.гимнастике? А если Аверина, причем Арина, проиграет, то начинается вой. Даже Дина не имеет право побеждать у своей сестры! Я бы хотел, чтобы Арина Аверина быстрей уж завершила свою карьеру и дала дорогу своей сестре и всем остальным российским гимнасткам
Иван 2пырьев
Так еще не конец года, вдруг еще кто-то помрет
hal9000
Интересно как проводят опросы..лично я кроме Пушкина из названных фамилий вообще ниого незнаю..
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