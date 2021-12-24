Россияне назвали Путина «политиком года». Его конкуренты: Мишустин, Лавров и Шойгу

Жители России назвали президента страны Владимира Путина «политиком года». За него проголосовали 38% опрошенных. На втором месте — Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%). Далее следует Сергей Шойгу (8%). Такие данные 24 декабря со ссылкой на главу ВЦИОМ Валерия Фёдорова приводит ТАСС.



Кроме этого, 21% граждан страны хотели бы пригласить главу государства за новогодний стол. Среди других политиков такой чести могли бы также удостоиться Владимир Жириновский (9%), Михаил Мишустин и Сергей Шойгу (по 5%).

