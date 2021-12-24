Россияне назвали Путина «политиком года». Его конкуренты: Мишустин, Лавров и Шойгу

Жители России назвали президента страны Владимира Путина «политиком года». За него проголосовали 38% опрошенных. На втором месте — Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%). Далее следует Сергей Шойгу (8%). Такие данные 24 декабря со ссылкой на главу ВЦИОМ Валерия Фёдорова приводит ТАСС.
Кроме этого, 21% граждан страны хотели бы пригласить главу государства за новогодний стол. Среди других политиков такой чести могли бы также удостоиться Владимир Жириновский (9%), Михаил Мишустин и Сергей Шойгу (по 5%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён в декабре. В нём приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Напомним, что россияне также выбрали «слова года». Лидерами стали QR-коды и рост цен.
«Фонтанка» писала, что 23 декабря Владимир Путин дал традиционную, 17-ю по счёту большую итоговую пресс-конференцию. Подробнее об этом событии читайте в нашем материале.