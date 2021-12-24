ВЦИОМ назвал слова года. В лидеры вырвались QR-коды и рост цен

«ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Ими стали: «коронавирус», который выбрали 38% россиян, рост цен — 34% и QR-коды — 28%», — цитирует заявление генерального директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова 24 декабря РИА Новости.
По его словам, среди предложенных гражданами вариантов были также «вакцина», «снижение доходов», «маски» и «дистанционное обучение».
В прошлогоднем опросе «коронавирус» также занимал первое место с 61% голосов, на второй строчке тогда оказались «поправки к конституции», а третье разделили «самоизоляция», «дистанционное обучение» и «врачи».
Отметим, что ранее сообщество лингвистов признало главным словом года в России и мире «вакцину».