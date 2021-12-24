Кодируй меня полностью: рассказываем про новые ограничения в Петербурге

Фото: Огнев Михаил/Фонтанка.ру/Архив Поделиться Поделиться







Каким будет сам Новый год и какие ограничения введут?

Новогодняя ночь — без ограничений, никаких кодов и раннего закрытия, можно гулять до утра. Действие запретов на ночную работу приостанавливается с 23:00 до 06:00. И будет еще целый первый день года, чтобы прийти в себя.

Со 2 января QR-коды уже нужны будут в магазинах и общепите. Посещать их смогут только завершившие вакцинацию, переболевшие ковидом либо имеющие медотвод со свежим ПЦР-тестом.

Те же ограничения действуют в театрах, музеях, цирках, кино, а также на выставках. Кроме того, без документов нельзя посещать спортивные, конгрессно-выставочные, физкультурные мероприятия численностью более 40 человек.



QR-код или медотвод с ПЦР нужны в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также для гостей на церемонии торжественной регистрации брака.

Какие есть исключения?

В супермаркет, в аптеку, кафе на АЗС, на вокзале или в аэропорту, столовую на работе, в не имеющую зала торговую точку приходить можно всем, без ограничений.

В гостиницы с 27 декабря можно заселяться либо с QR-кодом, либо просто с отрицательным ПЦР-тестом; в дома отдыха — с медотводом, если опять же есть отрицательный результат анализа. Действует он 48 часов с момента получения результата.

Какие документы можно предоставить?

QR-код о перенесенном заболевании или QR-код о вакцинации. Как их получить, читайте здесь.

Медотвод, выданный врачебной комиссией медицинской организации. Как его получить и как выглядит справка — читайте здесь.

Иностранцы могут предъявить справку, подтверждающую вакцинацию в России. Документы о прививке, сделанной за рубежом, не принимаются.

Документы можно предоставить как в печатном, так и в электронном виде



В какой момент должны проверять QR-коды?

В общепите три варианта: при входе, при приеме заказа или на кассе.

В магазинах два (кроме тех, что могут работать без QR-кодов): на входе или при оплате на кассе. В ТРЦ: на входе в каждый отдел или развлекательную зону

В гостиницах (с 27 декабря) и домах отдыха — при заселении. В музеях, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, бассейнах, фитнес-клубах, выставках, на конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятиях, в загсе — при входе.

Что грозит нарушителям?

Бизнесу за обслуживание клиентов без кодов грозит привлечение по ст. 20.6.1 КоАП — штраф до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении: до 1 млн или приостановка деятельности до трех месяцев. Самих посетителей без заветного символа не должны допускать в помещение.

Это уже «сегрегация»?

Бизнес шумно жалуется на ограничения и требует всё перенести и разрешить. Но по сравнению с западными странами в Петербурге всё еще очень мягко.

В Нидерландах с 19 декабря до 14 января закрыто всё, кроме продуктовых, а граждане смогут собираться на улице и в помещениях не более чем по два человека.



В Дании закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. А в магазинах и ресторанах введено понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров. Для поездок на общественном транспорте на дальние расстояния нужен паспорт вакцинации.

В Польше предприятия общепита, культурные и развлекательные заведения смогут заполнять свои залы не более чем на 30%. Сверх этой нормы можно обслуживать только клиентов, вакцинированных от COVID-19.

В Германии возможность присутствовать физически на работе и пользоваться общественным транспортом с 28 декабря будут иметь только привитые, переболевшие или сдавшие в течение 24 часов тест на коронавирус.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

