Обвиняемого в поджоге томской «Ленты» арестовали до конца февраля. Пироман ранее судим

В Томске суд отправил под стражу 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в поджоге гипермаркета «Лента». Он пробудет в СИЗО до 21 февраля 2022 года, пишет 21 декабря ТАСС.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Уточняется, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.



Пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых в Томске произошел 21 декабря. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пострадавших не было, около 200 человек были эвакуированы. Пожар также привел к взрывам пиротехники. Возгорание тушили 11 часов.

