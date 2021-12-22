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Предполагаемому поджигателю томской «Ленты» предъявили обвинение

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В Томске возбудили уголовное дело после пожара в гипермаркете «Лента», фигуранту предъявили обвинение в поджоге. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации, пожар устроил работник подрядной организации гипермаркета. Следствие полагает, что 33-летний мужчина облил товары легковоспламеняющейся смесью и поджег ее. Ранее в «Ленте» рассказали, что очаг возгорания был в отделе с пиротехникой.

«Фонтанка» писала, что 21 декабря в Томске, на улице Елизаровых, загорелся гипермаркет «Лента». Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пострадавших не было, около 200 человек были эвакуированы. Пожар также привел ко взрывам пиротехники.

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Комментарии (5)

ДуремарСПб.
Пигмалион..
ppky0323
Не надо было обижать человека...
angel of death
хотелось бы узнать сумму ущерба - хотя бы предварительную =)))
лярд? =)))
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