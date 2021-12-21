Пожар в томской «Ленте» произошел из-за поджога. Подозреваемый задержан

Гипермаркет «Лента» на улице Елизаровых в Томске загорелся из-за поджога в отделе с пиротехникой. Подозреваемый задержан и сознался, с ним работает полиция, сообщили 21 декабря «Фонтанке» в пресс-службе «Ленты».
«Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале», — уточнили в пресс-службе.
Автор: Регион-70 | Томск
Ранее «Фонтанка» писала, что магазин загорелся на площади 5 тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пострадавших нет, около 200 человек были эвакуированы. Пожар также привел ко взрывам пиротехники.