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Пожар в томской «Ленте» произошел из-за поджога. Подозреваемый задержан

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Гипермаркет «Лента» на улице Елизаровых в Томске загорелся из-за поджога в отделе с пиротехникой. Подозреваемый задержан и сознался, с ним работает полиция, сообщили 21 декабря «Фонтанке» в пресс-службе «Ленты».

Регион-70 | Томск

«Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале», — уточнили в пресс-службе.

Автор: Регион-70 | Томск

Ранее «Фонтанка» писала, что магазин загорелся на площади 5 тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пострадавших нет, около 200 человек были эвакуированы. Пожар также привел ко взрывам пиротехники.

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Диверсант из враждебного блока НАТО, который завидует нашему уровню жизни, нашей любви к президенту и нашим гипермаркетам.
AlBerkut
Сэкономили на персонале, молодцы!
Приняли на работу идиота (мягко сказано), допустили до игрушек...
Теперь подрядная организация ущерб возмещать будет, и потом регресс к идиоту?
Да, и если всё было застраховано, и само здание, и товар - да, страховая заплатит, и право требования перейдёт к ней.
тов
Нашли крайнего? Признание царица доказательств?

Бутылку со шваброй показали или хоть денег пообещали?

А все начальство премии получит за техническую исправность здания и его систем?
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