Двое пострадавших при пожаре на корвете «Проворный» в Петербурге остаются в больнице

Одного из спасателей, пострадавших при ликвидации пожара на заводе «Северная верфь» в Петербурге, выписали из больницы. Двое его коллег с ожогами остаются под присмотром медиков.



О состоянии пострадавших «Фонтанке» 21 декабря рассказал помощник директора «Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России Федор Шевелин. По его словам, накануне выписали пожарного, который поступил в медцентр с травмой ноги. Он продолжает лечение на дому.



Госпитализированные с ожогами 45-летний старший прапорщик и 34-летний сержант остаются в больнице.

