Двое пострадавших при пожаре на корвете «Проворный» в Петербурге остаются в больнице

Одного из спасателей, пострадавших при ликвидации пожара на заводе «Северная верфь» в Петербурге, выписали из больницы. Двое его коллег с ожогами остаются под присмотром медиков.
О состоянии пострадавших «Фонтанке» 21 декабря рассказал помощник директора «Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России Федор Шевелин. По его словам, накануне выписали пожарного, который поступил в медцентр с травмой ноги. Он продолжает лечение на дому.
Госпитализированные с ожогами 45-летний старший прапорщик и 34-летний сержант остаются в больнице.
«Состояние одного оценивается как удовлетворительное, второго — средней степени тяжести. Проводится всё необходимое лечение. Будем надеяться на скорейшее выздоровления», — уточнил Шевелин, добавив, что пациентам проведены первые этапы операции.
Пожар на строящемся для военных корабле разгорелся вечером 17 декабря. В МЧС сообщали, что тушили огонь по четвёртому из пяти существующих номеров сложности. Борьба с огнём, протушивание отдельных очагов и разбор завалов заняли почти 29 часов. Вывод неутешительный — сгоревшую надстройку «Проворного» предстоит менять полностью.
Можно ли считать пожар неожиданностью, читайте в материале «Фонтанки».