Демонтаж и сушка. На «Северной верфи» рассказали, что будут делать со сгоревшим корветом «Проворный»

«Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО «СНСЗ» ведутся переговоры о строительстве новой надстройки», — сообщили 20 декабря на «Северной верфи».



Как уточнили на предприятии, для предотвращения замерзания попавшей во время тушения пожара в трюмы воды в субботу и воскресенье на корабль было подано отопление и электричество, а около 100 рабочих откачивали воду сушили поверхности и убирали последствия пожара.

