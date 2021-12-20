Демонтаж и сушка. На «Северной верфи» рассказали, что будут делать со сгоревшим корветом «Проворный»

«Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО «СНСЗ» ведутся переговоры о строительстве новой надстройки», — сообщили 20 декабря на «Северной верфи».
Как уточнили на предприятии, для предотвращения замерзания попавшей во время тушения пожара в трюмы воды в субботу и воскресенье на корабль было подано отопление и электричество, а около 100 рабочих откачивали воду сушили поверхности и убирали последствия пожара.
«Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК, она приступила к работе. О причинах пожара говорить преждевременно. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств и определение причины потребуется несколько недель», — отметили на «Северной верфи».
Как писала «Фонтанка», борьба за корабль шла 29 часов. Можно ли считать пожар неожиданностью — читайте в нашем материале.