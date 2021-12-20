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Демонтаж и сушка. На «Северной верфи» рассказали, что будут делать со сгоревшим корветом «Проворный»

Корвет «Проворный», который закончили тушить в выходные, осмотрели специалисты «Северной верфи», которые пришли к неутешительному выводу — сгоревшую надстройку придется менять полностью. Но есть и хорошие новости.

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«Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО «СНСЗ» ведутся переговоры о строительстве новой надстройки», — сообщили 20 декабря на «Северной верфи».

Как уточнили на предприятии, для предотвращения замерзания попавшей во время тушения пожара в трюмы воды в субботу и воскресенье на корабль было подано отопление и электричество, а около 100 рабочих откачивали воду сушили поверхности и убирали последствия пожара.

«Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК, она приступила к работе. О причинах пожара говорить преждевременно. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств и определение причины потребуется несколько недель», — отметили на «Северной верфи».

Как писала «Фонтанка», борьба за корабль шла 29 часов. Можно ли считать пожар неожиданностью — читайте в нашем материале.

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Комментарии (2)

либералЪ76
Проворный корвет ещё и ещё позволит своровать проворовавшемуся ворью - это очевидно. Неспроста его проворным назвали.
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И ещё 30 млрд. Метал нынче крайне дорогой. И пробьем ещё одно дно.
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