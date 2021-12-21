Россия выступает против размещения инфраструктуры НАТО в Грузии и на Украине

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил о неприятии натовской инфраструктуры в Грузии и на Украине. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости.



Константин Гаврилов указал, что российская сторона не позволит ее «заболтать». Дипломат добавил, что размещение сил альянса в бывших советских республиках не произойдет ни при каких условиях.



Как стало известно журналистам, в НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией по поводу гарантий безопасности. Условия Москвы в альянсе принять не готовы.

