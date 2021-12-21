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Россия выступает против размещения инфраструктуры НАТО в Грузии и на Украине

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил о неприятии натовской инфраструктуры в Грузии и на Украине. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости.

Константин Гаврилов указал, что российская сторона не позволит ее «заболтать». Дипломат добавил, что размещение сил альянса в бывших советских республиках не произойдет ни при каких условиях.

Как стало известно журналистам, в НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией по поводу гарантий безопасности. Условия Москвы в альянсе принять не готовы.

Ранее российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности.

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Комментарии (11)

Михаил Петров-Водкин
Дед настолько обеспокоен судьбой своих кабайчат, которые останутся с мамкой без штанов (когда в Россию придёт демократия), что готов развязать новую войну и угробить на ней всю страну.
SlawaPiter
Для России и особенно для ее населения внутренняя угроза куда страшнее НАТО...
прохожий-2
Почему меня ну совершенно не беспокоит ни НАТО, ни его инфраструктура - где бы то ни было? Что со мной не так? "Беспокоит НАТО - а ты его не чеши".
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