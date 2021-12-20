Две машины сгорели за пару часов в Петербурге. Автомобильный «факел» на Богатырском заставил сдавать назад

Два автомобильных пожара произошли на севере Петербурга утром 20 декабря. Один собрал пробку на въезд на ЗСД.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в девятом часу утра на Богатырском проспекте, напротив «О'Kея», перед заездом на ЗСД, сгорел Volkswagen Polo. Машина, по их словам, вспыхнула очень быстро. «Проезжал в 8:25 примерно, автомобиль просто стоял, внутри сидела тетя», — пишет Андрей. А в 8:35 Мария уже снимала полыхающую машину.
«Моментом загорелся, я стоял первым в этой пробочке, пришлось задом сдавать», — рассказывает еще один очевидец, Андрей. По словам автомобилистов, из-за пожара образовалась пробка в сторону ЗСД. Сейчас движение на месте восстановлено.
Еще один пожар тушили в Выборгском районе города. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в 10:36 в ведомство поступила информация о возгорании автомобиля Mercedes у дома 28, корпус 1, по улице Руднева. В 10:55 пожар ликвидировали. В автомобиле обгорел салон.
Сведений о пострадавших не поступало.