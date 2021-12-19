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Раскайся, колись, плати: какие штрафы светят антипрививочникам в России

Российские власти устали от «опасных дураков» и примеряют на страну новую зарубежную дубину для антипрививочников — штрафы за отказ от вакцинации. Присмотреться есть к чему: ежемесячные, за каждый отказ, с двухкратным увеличением суммы после первого раза и искупаемые деятельным раскаянием. «Фонтанка» собрала международную панораму для удобства Роспотребнадзора.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал противников прививок, которые не вакцинируются сами и убеждают в этом других, «опасными дураками». А глава Роспотребнадзора заявила, что и на них может найтись управа. Надо только изучить зарубежный опыт.

«Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации против ковида) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — сказала 19 декабря Попова.

В Европе такая практика действительно существует. Но пока, скорее, в виде пугалок, дело до которых не дошло. Примерно как с QR-кодами на рестораны и магазины в Петербурге.

Самый известный пример: в Австрии с первого февраля 2022 прививка от коронавируса должна стать обязательной для всех жителей, в том числе с ВНЖ. Отказников сначала вызовут на беседу к районным властям, а если консенсуса не получится, то выпишут штраф — 3600 евро. При дальнейших отказах сумма может вырасти до 7200 евро. Исключение — дети до 14 лет, беременные, переболевшие до полугода назад и обладатели медотвода.

«Ежеквартально будут назначаться дни вакцинации, когда все, кто подпадает под закон об обязательной вакцинации, должны быть привиты или предоставить в центральный реестр подтверждение о медицинском отводе. Если этого не происходит, тогда инициируется дело, обычное судопроизводство предусматривает штраф в 3,6 тысячи евро», — сказал глава минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.

Лишения свободы, как альтернативы штрафу, не будет, хоть и обсуждалось. Зато планируется возможность деятельного раскаяния и искупления вины вакцинацией. По словам министра, «когда будет предъявлено подтверждение, процесс будет прекращён».

Важно отметить, что это только законопроект, который получил поддержку четырех из пяти партий в парламенте. В своём аккаунте в Twitter Мюкштайн уточнил, что он поступит в рассмотрение до 10 января 2022 года.

В Греции штрафовать хотят только людей старше 60 лет. Им надо записаться на прививку до 16 января. Если они проигнорируют это требование, то с них начнут удерживать ежемесячный штраф — 100 евро (около 8000 рублей). Он будет автоматически списываться через Независимый орган государственных доходов.

При минимальной пенсии в стране в 300–350 евро (25–30 тысяч рублей) и средней в 730 евро (61 тысяча рублей) — это существенная сумма. Но таким образом противники вакцинации смогут «откупиться», а собранные деньги пойдут на поддержание системы здравоохранения республики. В стране 520 тысяч непривитых людей старшего возраста. То есть это по 52 млн евро в месяц.

Пока Европа думает, в Индонезии штрафы уже ввели. С февраля 2021 отказ от обязательной вакцинации в Джакарте стоит пять миллионов рупий — около 357 долларов. Кроме того, отказников лишают социальной помощи и государственных услуг.

Но эти примеры, скорее, исключения. Другие страны штрафуют лишь медицинских работников и другие узкие профессиональные страты населения, а не всех подряд.

Во Франции вакцинация от коронавиуса обязательна для всех медиков, пожарных и работников домов престарелых. Отказников без QR-кода, отрицательного теста или справки о перенесенном COVID-19 ждет на первый раз штраф в 135 евро (11 тысяч рублей), а на второй раз уже 1500 (125 тысяч рублей).

В Италии аналогично прививка обязательна для медработников. И их работодатели, и они сами рискуют получить штрафы от 400 (33 тысячи рублей) до 3000 евро (250 тысяч рублей).

Все эти меры регулярно выливаются в уличные протесты и отрытые демарши противников вакцинации на самом высоком уровне по всей Европе. В России подобное недовольство уже привело к отправлению на доработку законопроекта о QR-кодах на самолеты и поезда. А то, что потенциально может коснуться доходов каждого гражданина, априори еще более конфликтная тема. 30 ноября Дмитрий Песков на вопрос о штрафе за отказ от прививки говорил прямо: «Нет, мы не допускаем, что такие меры будут введены».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (59)

Урус-Баши
Штрафы брать не только с антиваксерной шпаны, но и всей прочей нечести, ведущей неправедный образ жизни. Много лет насаждали мракобесие в качестве почти государственной политики, а теперь удивляются, откуда взялись антиваксеры. А они, в своём большинстве - ярые их сторонники, вкупе с остальными мрабалбесами. Чем больше власть будет прижимать антиваксером, тем дужнее антиваксеры будут за неё голосовать. Такова их сущность. Впрочем, не важно, кто как голосует. И без этого будет как надо (им).
LiChaBaTa
Будем очень надеяться, что все эти Голиковы, Гинзбурги, Песковы наконец-то доиграются со спичками. СМИ уже пестрят статьями о том, кто является бенефициарами всего этого безпрецендентного безобразия со сделанными на коленке "вакцинами". Академики и профессура все более четко выражают свое полное несогласие с тем, что и как делается не только у нас, но во всем мире. Кто нибудь из их критиков учебник Эпидемиологии хоть в руках держал? А Вирусологии? Реально идиоты-выскочки, если не хуже и страшнее. Определение геноцида почитайте.
260688481
Власти пытаются наладить нашу жизнь с помощью всеохватывающих запретов.
Они забывают или не знают, что с помощью запретов можно на время ограничить движение в некотором не желаемом направлении, но нельзя подвигнуть на движение в желаемую сторону: этого можно добиться только стимулами.
Хорошо бы привязать к МРОТ значения штрафов, которыми пронизано наше законодательство. Несоразмерность многих из них с уровнем доходов граждан, а также с возможным ущербом (часто совершенно гипотетическим) делает подпавших под такой штраф просто нищими.
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