Раскайся, колись, плати: какие штрафы светят антипрививочникам в России

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал противников прививок, которые не вакцинируются сами и убеждают в этом других, «опасными дураками». А глава Роспотребнадзора заявила, что и на них может найтись управа. Надо только изучить зарубежный опыт.

«Мы изучаем опыт (штрафов за отказ от вакцинации против ковида) разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — сказала 19 декабря Попова.

В Европе такая практика действительно существует. Но пока, скорее, в виде пугалок, дело до которых не дошло. Примерно как с QR-кодами на рестораны и магазины в Петербурге.



Самый известный пример: в Австрии с первого февраля 2022 прививка от коронавируса должна стать обязательной для всех жителей, в том числе с ВНЖ. Отказников сначала вызовут на беседу к районным властям, а если консенсуса не получится, то выпишут штраф — 3600 евро. При дальнейших отказах сумма может вырасти до 7200 евро. Исключение — дети до 14 лет, беременные, переболевшие до полугода назад и обладатели медотвода.

«Ежеквартально будут назначаться дни вакцинации, когда все, кто подпадает под закон об обязательной вакцинации, должны быть привиты или предоставить в центральный реестр подтверждение о медицинском отводе. Если этого не происходит, тогда инициируется дело, обычное судопроизводство предусматривает штраф в 3,6 тысячи евро», — сказал глава минздрава страны Вольфганг Мюкштайн. Лишения свободы, как альтернативы штрафу, не будет, хоть и обсуждалось. Зато планируется возможность деятельного раскаяния и искупления вины вакцинацией. По словам министра, «когда будет предъявлено подтверждение, процесс будет прекращён».



Важно отметить, что это только законопроект, который получил поддержку четырех из пяти партий в парламенте. В своём аккаунте в Twitter Мюкштайн уточнил, что он поступит в рассмотрение до 10 января 2022 года.

В Греции штрафовать хотят только людей старше 60 лет. Им надо записаться на прививку до 16 января. Если они проигнорируют это требование, то с них начнут удерживать ежемесячный штраф — 100 евро (около 8000 рублей). Он будет автоматически списываться через Независимый орган государственных доходов.

При минимальной пенсии в стране в 300–350 евро (25–30 тысяч рублей) и средней в 730 евро (61 тысяча рублей) — это существенная сумма. Но таким образом противники вакцинации смогут «откупиться», а собранные деньги пойдут на поддержание системы здравоохранения республики. В стране 520 тысяч непривитых людей старшего возраста. То есть это по 52 млн евро в месяц.

Пока Европа думает, в Индонезии штрафы уже ввели. С февраля 2021 отказ от обязательной вакцинации в Джакарте стоит пять миллионов рупий — около 357 долларов. Кроме того, отказников лишают социальной помощи и государственных услуг.



Но эти примеры, скорее, исключения. Другие страны штрафуют лишь медицинских работников и другие узкие профессиональные страты населения, а не всех подряд.

Во Франции вакцинация от коронавиуса обязательна для всех медиков, пожарных и работников домов престарелых. Отказников без QR-кода, отрицательного теста или справки о перенесенном COVID-19 ждет на первый раз штраф в 135 евро (11 тысяч рублей), а на второй раз уже 1500 (125 тысяч рублей).

В Италии аналогично прививка обязательна для медработников. И их работодатели, и они сами рискуют получить штрафы от 400 (33 тысячи рублей) до 3000 евро (250 тысяч рублей).

Все эти меры регулярно выливаются в уличные протесты и отрытые демарши противников вакцинации на самом высоком уровне по всей Европе. В России подобное недовольство уже привело к отправлению на доработку законопроекта о QR-кодах на самолеты и поезда. А то, что потенциально может коснуться доходов каждого гражданина, априори еще более конфликтная тема. 30 ноября Дмитрий Песков на вопрос о штрафе за отказ от прививки говорил прямо: «Нет, мы не допускаем, что такие меры будут введены».

