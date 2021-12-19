Песков назвал антиваксеров «опасными дураками» и рассказал, что гнетёт Путина

Президент России Владимир Путин остро реагирует на данные о смертности от коронавируса, об этом 19 декабря рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая. Это трагедия, потому что действительно каждый день умирают уже на протяжении долгого времени — каждый день мы теряем более 1 000 или 1 200 наших сограждан. Это ужасно», — сказал пресс-секретарь Наиле Аскер-заде в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».