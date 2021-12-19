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Песков назвал антиваксеров «опасными дураками» и рассказал, что гнетёт Путина

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Президент России Владимир Путин остро реагирует на данные о смертности от коронавируса, об этом 19 декабря рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая. Это трагедия, потому что действительно каждый день умирают уже на протяжении долгого времени — каждый день мы теряем более 1 000 или 1 200 наших сограждан. Это ужасно», — сказал пресс-секретарь Наиле Аскер-заде в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Песков назвал активных антиваксеров «опасными дураками».

За время пандемии в России от коронавируса и его последствий скончалось свыше 297 тысяч человек.

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Комментарии (38)

265856848
а сколько ежедневно умирает от сердечных недугов? от онкологии? погибает в авариях -где вся эта статистика?((( -впечатление что только от короны люди умирают(((.... ну а песков сам "чрезвычайно опасный дурак")))
264653831
а бомжи его не гнетут и все остальное что он сделал с народом.
aleks567
Вот так у нас все и делается : необразованный чиновник, абсолютно не разбирающийся в вопросе, назвал дураками докторов наук, которые являются специалистами в генетике и знают, как работает клетка, как защищается от вирусов и вообще, как там все ппроисходит. Специалисты говорят, что если все время колоть прививки, то можно убить собственный иммунитет, причем в масштабах всей нации.
О том, что новые штаммы вакцину обходят, тоже уже признали.
Я больше верю специалистам , а не чиновникам.
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