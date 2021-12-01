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В Греции ввели ежемесячный штраф за отказ от вакцинации

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Греки старше 60 лет будут платить 100 евро в месяц за отказ от вакцинации от COVID-19.

«Это цена, которую нужно платить за здоровье», — так решение греческих властей 1 декабря агентству Reuters прокомментировал греческий премьер Кириакос Мицотакис.

По его словам, прививка от коронавируса станет обязательной для всех пожилых греков. Противники вакцинации смогут «откупиться». Собранные таким образом деньги пойдут на поддержание системы здравоохранения республики.

Оппозиционная левая партия «Сириза» назвала нововведения «карательными».

Из 11-миллионного населения Эллады полностью вакцинированы 63 %. При этом 520 тысяч греков в возрасте старше 60 лет не получили прививки.

Накануне наказание за отказ от вакцинации ввели в Австрии. В Кремле уже заверили, что подобный опыт перенимать не будут.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.

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Комментарии (15)

Гриб
Как думаете какая страна первой выйдет на улице и начнет бузить? Явно не греки с австрияками
olla
Средства массовой дезинформации в действии . На сколько, я понимаю , закона такого в Греции нет, это просто слова их малохольного премьера. Во-вторых, как они это будут реализовывать и собирать штрафы, если у половина греков на пособии и маленькой пенсии?Очередное запугивание. Ну а так очередное подтверждение, что "Люди, которые должны принимать таблетки , принимают законы"
LiChaBaTa
Штрафодобывающая промышленность - интересное изобретение.
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