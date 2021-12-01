В Греции ввели ежемесячный штраф за отказ от вакцинации

Греки старше 60 лет будут платить 100 евро в месяц за отказ от вакцинации от COVID-19.
«Это цена, которую нужно платить за здоровье», — так решение греческих властей 1 декабря агентству Reuters прокомментировал греческий премьер Кириакос Мицотакис.
По его словам, прививка от коронавируса станет обязательной для всех пожилых греков. Противники вакцинации смогут «откупиться». Собранные таким образом деньги пойдут на поддержание системы здравоохранения республики.
Оппозиционная левая партия «Сириза» назвала нововведения «карательными».
Из 11-миллионного населения Эллады полностью вакцинированы
Накануне наказание за отказ от вакцинации ввели в Австрии. В Кремле уже заверили, что подобный опыт перенимать не будут.
В конце ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.