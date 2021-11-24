Путин: Вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной

Президент России заявил о том, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным.



«В целом я считаю, что прививки должны быть добровольными», — сказал 24 ноября Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, необходимо убеждать граждан вакцинироваться от COVID-19. Он также предложил проанализировать смертность от коронавируса в регионах в зависимости от коллективного иммунитета.



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Петербург среди регионов — лидеров по показателю коллективного иммунитета.

