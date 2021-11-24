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Путин: Вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной

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Президент России заявил о том, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным.

«В целом я считаю, что прививки должны быть добровольными», — сказал 24 ноября Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, необходимо убеждать граждан вакцинироваться от COVID-19. Он также предложил проанализировать смертность от коронавируса в регионах в зависимости от коллективного иммунитета.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Петербург среди регионов — лидеров по показателю коллективного иммунитета.

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Комментарии (16)

Аппаратчик мокрой классификации
Так она и так добровольная. Каждый вакцинирующийся подписывает бумажку, что пришел сам, добровольно, и все риски берет на себя. :))
260602101
Сканирую и установлю на телефон вместо звонка....и пусть меня с транвая кто то попробует выгнать !
Never_Mind
Иезуит КГБшный. "Вакцинация добровольная, но без вакцинации вы не получите кода, а без кода вы лишаетесь гражданских прав".
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