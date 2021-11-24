Голикова: Петербург среди регионов с наименьшей долей ковидных коек и в лидерах по коллективному иммунитету

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с наименьшей долей коек для больных коронавирусом и лидеров по коллективному иммунитету.
«Наименьшая доля ковидных коек сегодня по отношению к установленному нормативу развернута в городе Москве, Московской области, городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области, республике Башкортостан и Чеченской республике. Почему об этом говорю? Важно, что у этих регионов <...> постепенно койки переходят в плановую медицинскую помощь», — заявила 24 ноября Татьяна Голикова на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По ее словам, общий показатель коек для больных коронавирусом по стране «достаточно высокий».
Вице-премьер также перечислила субъекты, которые показывают наилучшие результаты в вопросе достижения коллективного иммунитета. «Это Московская область, город Санкт-Петербург, город Севастополь, республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ», — заявила Голикова.
Уровень коллективного иммунитета по России — 50,4%.