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Голикова: Петербург среди регионов с наименьшей долей ковидных коек и в лидерах по коллективному иммунитету

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с наименьшей долей коек для больных коронавирусом и лидеров по коллективному иммунитету.

«Наименьшая доля ковидных коек сегодня по отношению к установленному нормативу развернута в городе Москве, Московской области, городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области, республике Башкортостан и Чеченской республике. Почему об этом говорю? Важно, что у этих регионов <...> постепенно койки переходят в плановую медицинскую помощь», — заявила 24 ноября Татьяна Голикова на совещании с членами правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, общий показатель коек для больных коронавирусом по стране «достаточно высокий».

Вице-премьер также перечислила субъекты, которые показывают наилучшие результаты в вопросе достижения коллективного иммунитета. «Это Московская область, город Санкт-Петербург, город Севастополь, республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ», — заявила Голикова.

Уровень коллективного иммунитета по России — 50,4%.

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