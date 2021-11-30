Песков: Штрафов за отказ от вакцинации в РФ не будет

Пресс-секретарь президента РФ заверил, что Россия не будет перенимать опыт Австрии по наказанию за отказ от вакцинации.



«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — цитирует заявление Дмитрия Пескова 30 ноября РИА Новости.



По словам представителя Кремля, РФ не собирается перенимать опыт Австрии, где канцлер Александер Шелленберг ввел обязательную вакцинацию с 1 февраля следующего года.



За отказ от прививки в стране ЕС последует штраф до 7,2 тысячи евро (почти 611 тысяч рублей) или даже лишение свободы на срок до 4 месяцев.

