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Песков: Штрафов за отказ от вакцинации в РФ не будет

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Пресс-секретарь президента РФ заверил, что Россия не будет перенимать опыт Австрии по наказанию за отказ от вакцинации.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — цитирует заявление Дмитрия Пескова 30 ноября РИА Новости.

По словам представителя Кремля, РФ не собирается перенимать опыт Австрии, где канцлер Александер Шелленберг ввел обязательную вакцинацию с 1 февраля следующего года.

За отказ от прививки в стране ЕС последует штраф до 7,2 тысячи евро (почти 611 тысяч рублей) или даже лишение свободы на срок до 4 месяцев.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.

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Комментарии (41)

teodor
Но будет поражение в правах)))
angel of death
пока ВОЗ не признает ЭТО ВСЁ вакциной, ноги моей у вас на пороге не будет =)
Ванька Созин
нормально. нарисуют на бумаге к новому году коллективный иммунитет 80% и отстанут от нас. а вот кто уже укололся, тому не позавидуешь.
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