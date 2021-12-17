На горящем в Петербурге корвете обнаружили дополнительный очаг. Площадь пожара выросла почти в 10 раз

По данным «Фонтанки», по всей площади горят три надстроенных яруса. Огонь всё же добрался до третьей палубы, где обнаружили дополнительный очаг — по предварительным данным, вспыхнули брезентовые тенты.



К тушению привлекли почти 90 сотрудников МЧС и 22 расчёта. Двое спасателей — 45-летний старший прапорщик и 34-летний сержант — пострадали. Оба находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, предварительно, с ожогами 10–15% процентов тела, медики оценивают их состояние как средне тяжёлое.

