На горящем в Петербурге корвете обнаружили дополнительный очаг. Площадь пожара выросла почти в 10 раз

По данным «Фонтанки», по всей площади горят три надстроенных яруса. Огонь всё же добрался до третьей палубы, где обнаружили дополнительный очаг — по предварительным данным, вспыхнули брезентовые тенты.
К тушению привлекли почти 90 сотрудников МЧС и 22 расчёта. Двое спасателей — 45-летний старший прапорщик и 34-летний сержант — пострадали. Оба находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, предварительно, с ожогами 10–15% процентов тела, медики оценивают их состояние как средне тяжёлое.
В пресс-службе скорой помощи ранее сообщали, что на «Северной верфи» пострадали три человека, один после осмотра и оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.
В ОСК почти через три часа после начала пожара сообщили, что горит строящийся корвет проекта 20385. Название корабля ни ОСК, ни завод не указали. По информации «Фонтанки», речь идёт о «Проворном», его строят для Минобороны. Проверку начали транспортный СК и городская прокуратура.