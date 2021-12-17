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На горящем в Петербурге корвете обнаружили дополнительный очаг. Площадь пожара выросла почти в 10 раз

Площадь пожара, разгоревшегося по максимальному номеру сложности на строящемся корвете на заводе «Северная верфь» в Петербурге 17 декабря, выросла до 800 квадратных метров.

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По данным «Фонтанки», по всей площади горят три надстроенных яруса. Огонь всё же добрался до третьей палубы, где обнаружили дополнительный очаг — по предварительным данным, вспыхнули брезентовые тенты.

К тушению привлекли почти 90 сотрудников МЧС и 22 расчёта. Двое спасателей — 45-летний старший прапорщик и 34-летний сержант — пострадали. Оба находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, предварительно, с ожогами 10–15% процентов тела, медики оценивают их состояние как средне тяжёлое.

В пресс-службе скорой помощи ранее сообщали, что на «Северной верфи» пострадали три человека, один после осмотра и оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.

В ОСК почти через три часа после начала пожара сообщили, что горит строящийся корвет проекта 20385. Название корабля ни ОСК, ни завод не указали. По информации «Фонтанки», речь идёт о «Проворном», его строят для Минобороны. Проверку начали транспортный СК и городская прокуратура.

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Комментарии (10)

кудаужнам
Если корабль просто построить - то это одни деньги. Если его пару раз поджечь, потом реанимировать, и после раза три модернизировать - то это уже совсем другие деньги ...
asanti14
Что там спасать уже?! Всё равно не восстановить, только жизнями пожарных напрасно рискуют. Отбуксировать и дать догореть. Пострадавшим парням здоровья (один средней тяжести, а второй в тяжелом состоянии, фонтанка не точна, они из 91й псч)
263784231
Нехорошее какое-то предчувствие - почему-то сразу вспоминается Анатолий Борисович Чубайс на фоне полыхающего здания РАО ЕЭС в августе 98-го со всеми вытекающими из него последствиями...
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