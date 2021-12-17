На «Северной верфи» работают сотрудники прокуратуры. Проверку начал СК

«Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили «Фонтанке» в надзорном ведомстве.



Свою проверку начали также сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.



Название корабля не уточняется. Его также отказываются называть в ОСК и на «Северной верфи». По данным «Фонтанки», горит корвет «Проворный», пожару присвоен наивысший — пятый — номер сложности.

