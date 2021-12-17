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На «Северной верфи» работают сотрудники прокуратуры. Проверку начал СК

Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту пожара, который четвёртый час полыхает на судостроительном заводе «Северная верфь» 17 декабря.

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«Надзорное ведомство установит причины, способствовавшие произошедшему, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили «Фонтанке» в надзорном ведомстве.

Свою проверку начали также сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Название корабля не уточняется. Его также отказываются называть в ОСК и на «Северной верфи». По данным «Фонтанки», горит корвет «Проворный», пожару присвоен наивысший — пятый — номер сложности.

В результате ЧП пострадали три человека, двое из них спасатели. По предварительным данным, это 45-летний прапорщик и 34-летний сержант. Оба спасателя находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (1)

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Полтавченка, конечно, неучёмнеуиноват! Это джамшуты курили в неположенном месте. :)
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