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Пострадавшие на «Северной верфи» спасатели находятся в состоянии средней степени тяжести

Состояние двух спасателей, которые 17 декабря пострадали во время ликвидации пожара на строящемся корвете на «Северной верфи» в Петербурге, оценивается как средней степени тяжести. Об этом «Фонтанке» рассказал помощник директора ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России Федор Шевелин.

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«Подтверждаю, что у нас находятся двое пострадавших пожарных с пожара на «Северной верфи». Состояние [обоих] сейчас оценивается как средней степени тяжести», — сказал собеседник, добавив, что в настоящее время обоих спасателей еще обследуют.

Ранее сообщалось о трех пострадавших, один из них после осмотра отказался от госпитализации.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

По информации «Фонтанки», возгорание произошло на корвете «Проворный», хотя в ОСК отказываются называть корабль. Пожару, который пылает уже почти 4 часа, был присвоен наивысший уровень сложности. На борьбу с огнем отправили 89 спасателей и 22 единицы техники. На место прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Подробнее о ходе борьбы с пожаром — в онлайне «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Дмитрий_1111
живы и это хорошо, средняя тяжесть - это вообще прекрасно. Здоровья им! Теперь выпишут их из больнички и поедут они получать героя!!!
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