Пострадавшие на «Северной верфи» спасатели находятся в состоянии средней степени тяжести

«Подтверждаю, что у нас находятся двое пострадавших пожарных с пожара на «Северной верфи». Состояние [обоих] сейчас оценивается как средней степени тяжести», — сказал собеседник, добавив, что в настоящее время обоих спасателей еще обследуют.
Ранее сообщалось о трех пострадавших, один из них после осмотра отказался от госпитализации.
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
По информации «Фонтанки», возгорание произошло на корвете «Проворный», хотя в ОСК отказываются называть корабль. Пожару, который пылает уже почти 4 часа, был присвоен наивысший уровень сложности. На борьбу с огнем отправили 89 спасателей и 22 единицы техники. На место прибыл полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.
Подробнее о ходе борьбы с пожаром — в онлайне «Фонтанки».