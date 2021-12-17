Пострадавшие на «Северной верфи» спасатели находятся в состоянии средней степени тяжести

«Подтверждаю, что у нас находятся двое пострадавших пожарных с пожара на «Северной верфи». Состояние [обоих] сейчас оценивается как средней степени тяжести», — сказал собеседник, добавив, что в настоящее время обоих спасателей еще обследуют.



Ранее сообщалось о трех пострадавших, один из них после осмотра отказался от госпитализации.

