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Песков: Необходимость закона об иноагентах не оспаривается

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимость закона об иностранных агентах в России не оспаривается.

«Должен ли быть закон об иноагентах? Да, должен, и об этом неоднократно говорил Путин, — цитирует Пескова вечером 17 декабря ТАСС. — Сам факт необходимости наличия этого закона в нашей системе правовой, наверное, сейчас уже не оспаривается».

В то же время представитель Кремля отметил, что не сомневается, что закон об иноагентах будет ещё дорабатываться. В частности, присваивать такой статус СМИ не будут сразу, а сначала дадут им возможность «исправиться».

«Фонтанка» писала, что 9 декабря действующий в России закон об иноагентах обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ). Глава государства согласился с необходимостью проработать вопрос о корректировке документа с профессиональным сообществом. Об этом позже также заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Ранее главный редактор «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов призвал все страны отменить законы об иноагентах.

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Комментарии (10)

Денеб
Интересно, когда власть сменится, что запоёт Песков? "Невиноватый я.... Это он сам придумал иноагентов...."
Sonata
Да негде оспаривать-то и эту необходимость, и прочее в этом, с позволения сказать, "правовом" государстве. Разве что в ЕСПЧ, но это другое.
VKuser12174408
Кремлевский агент - есть ли что-нибудь хуже?
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