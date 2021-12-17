Песков: Необходимость закона об иноагентах не оспаривается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимость закона об иностранных агентах в России не оспаривается.
«Должен ли быть закон об иноагентах? Да, должен, и об этом неоднократно говорил Путин, — цитирует Пескова вечером 17 декабря ТАСС. — Сам факт необходимости наличия этого закона в нашей системе правовой, наверное, сейчас уже не оспаривается».
В то же время представитель Кремля отметил, что не сомневается, что закон об иноагентах будет ещё дорабатываться. В частности, присваивать такой статус СМИ не будут сразу, а сначала дадут им возможность «исправиться».
«Фонтанка» писала, что 9 декабря действующий в России закон об иноагентах обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ). Глава государства согласился с необходимостью проработать вопрос о корректировке документа с профессиональным сообществом. Об этом позже также заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.
Ранее главный редактор «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов призвал все страны отменить законы об иноагентах.