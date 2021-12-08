Главред «Новой» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов призвал все страны отменить законы об иноагентах

Лауреат Нобелевской премии, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в своем видеообращении к участникам «Саммита за демократию» призвал все страны, включая США и Россию, совместно отменить действующие на их территории законы об иностранных агентах. Саммит, организованный американскими властями, пройдет 9 и 10 декабря в формате видеоконференции.
«У нас в стране многие журналисты признаны «иностранными агентами», в России это читается как «врагами народа». Наше правительство ссылается на то, что и в Америке принят такой закон, и этот закон действует со времен борьбы с нацизмом, а затем и с коммунизмом. Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма, которое становится смертельным для нашей профессии», — заявил Муратов, которого 8 декабря цитирует «Интерфакс».
Главред «Новой» также отметил, что журналистика много делает для борьбы с коррупцией. «Мы знаем, куда прячут деньги, как они превращаются во дворцы и яхты, но очень бы хотелось, чтобы при содействии журналистов-расследователей эти деньги возвращались тем, кто нуждается в нашей помощи», — подчеркнул он.
В связи с этим Муратов предложил участникам саммита создать международный благотворительный фонд, куда будут поступать выявленные журналистами деньги, полученные с помощью коррупционных схем. Фонд же будет направлять эти средства нуждающимся.
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении Дмитрия Муратова, что сам он не боится получить статус иноагента. Позднее отменить или пересмотреть этот закон российские власти призвали в ООН.