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Главред «Новой» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов призвал все страны отменить законы об иноагентах

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Лауреат Нобелевской премии, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в своем видеообращении к участникам «Саммита за демократию» призвал все страны, включая США и Россию, совместно отменить действующие на их территории законы об иностранных агентах. Саммит, организованный американскими властями, пройдет 9 и 10 декабря в формате видеоконференции.

«У нас в стране многие журналисты признаны «иностранными агентами», в России это читается как «врагами народа». Наше правительство ссылается на то, что и в Америке принят такой закон, и этот закон действует со времен борьбы с нацизмом, а затем и с коммунизмом. Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма, которое становится смертельным для нашей профессии», — заявил Муратов, которого 8 декабря цитирует «Интерфакс».

Главред «Новой» также отметил, что журналистика много делает для борьбы с коррупцией. «Мы знаем, куда прячут деньги, как они превращаются во дворцы и яхты, но очень бы хотелось, чтобы при содействии журналистов-расследователей эти деньги возвращались тем, кто нуждается в нашей помощи», — подчеркнул он.

В связи с этим Муратов предложил участникам саммита создать международный благотворительный фонд, куда будут поступать выявленные журналистами деньги, полученные с помощью коррупционных схем. Фонд же будет направлять эти средства нуждающимся.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении Дмитрия Муратова, что сам он не боится получить статус иноагента. Позднее отменить или пересмотреть этот закон российские власти призвали в ООН.

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Комментарии (11)

angel of death
лучше бы попросил убежища... чтобы его предоставляли всем, кто желает отсюда свалить и уехать...
VKuser91268903
И это чудо главред? Впрочем, я вспомнил главред чего и умолкаю потому. Тяжело без помощи извне нести правду немытой России - вот такой стон раздаётся из уст нобелиата. Глупость нынче в чести.
dragvs
Только в США этот закон очень долго вытачивали и ты не можешь по нему никого огульно обвинять. В России же это самый обычный механизм преследования любого инакомыслящего. Коррупционеров в России не помечают, зато помечают журналистов, почти как в Третьем рейхе.
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