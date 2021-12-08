Главред «Новой» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов призвал все страны отменить законы об иноагентах

Лауреат Нобелевской премии, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в своем видеообращении к участникам «Саммита за демократию» призвал все страны, включая США и Россию, совместно отменить действующие на их территории законы об иностранных агентах. Саммит, организованный американскими властями, пройдет 9 и 10 декабря в формате видеоконференции.



«У нас в стране многие журналисты признаны «иностранными агентами», в России это читается как «врагами народа». Наше правительство ссылается на то, что и в Америке принят такой закон, и этот закон действует со времен борьбы с нацизмом, а затем и с коммунизмом. Давайте-ка попробуем в разных странах избавиться от этого позорного клейма, которое становится смертельным для нашей профессии», — заявил Муратов, которого 8 декабря цитирует «Интерфакс».

