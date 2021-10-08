«Иноагент, лауреат Нобелевской премии? Да и [черт] с ним». Муратов не боится обрести злополучный статус

Однозначный фейк.

Логика у завистливой либерастни такая: Мол Нобелевская премия -это источник финансирования из-за границы. Раз так - то ты иноагент.

Так , да не так. Нобелевская на то и ПРЕМИЯ , а не оплата услуг и не зарплата, что бы рассматриваться как финансирование какой либо деятельности.

Более того Нобелевская премия это ближе всего к МЕЖДУНАРОДНОЙ награде, чем к финансам.

Не знаю справедливо ему присвоили или нет.. но решили, значит так тому и быть. Однако Нобелевская премия 2013 года Алексиевич меня сильно удивила.