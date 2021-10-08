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«Иноагент, лауреат Нобелевской премии? Да и [черт] с ним». Муратов не боится обрести злополучный статус

Главред «Новой газеты» Муратов не боится признания иноагентом из-за Нобелевской премии

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который стал лауреатом Нобелевской премии мира, прокомментировал опасность признания из-за этого иностранным агентом.

По закону, физлицо может быть признано СМИ-иноагентом, в том числе при условии, если получает деньги или иное имущество от иностранных государств, их органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан.

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«Пусть признают. «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОЗДАНО ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ, ЛАУРЕАТОМ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА», да? Так будет? Да и [черт] бы с ним», — сказал Муратов в интервью «Медузе»* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом).

По его словам, Нобелевскую премию будет распределять редакционная коллегия «Новой газеты». Часть денег пойдет в фонд «Круг добра», помогающий детям со СМА.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил Муратова с присужденной премией. В Кремле главреда «Новой» назвали талантливым и смелым человеком. О том, кто такой Дмитрий Муратов и как в России отреагировали на вручение ему Нобелевской премии, читайте в материале «Фонтанки».

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента.

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Комментарии (7)

Dimitry Antonov
Интересная ситуация получается. Как главред правозащитного издания, лауреат имеет все шансы получить этот ярлык, и не за такое его другим вешали. Но навесить его на лауреата Нобелевской премии, просто по факту её получения, это просто обмазаться дерьмом.
denga
В таком случае все пострадавшие во время ВОВ получающие компенсации из-за рубежа иногенты?
Из общего фонда в 4,6 миллиарда евро фонд «Память, ответственность, будущее» выплатил компенсации в первую очередь бывшим узникам концлагерей и депортированным гражданским рабочим из Центральной и Восточной Европы. Более 1,6 миллиона выживших получили однократные компенсации, различавшиеся в зависимости от страны происхождения и тяжести лагерных условий.

Узники концлагерей и гетто получили максимальную сумму - 7669 евро (категория А), заключенные воспитательно-трудовых лагерей и т.н. «других мест заключения» - от 3068 до 7669 евро, подневольные рабочие в промышленности, как правило, - 2556 евро (категория Б).
Arkos
Однозначный фейк.
Логика у завистливой либерастни такая: Мол Нобелевская премия -это источник финансирования из-за границы. Раз так - то ты иноагент.
Так , да не так. Нобелевская на то и ПРЕМИЯ , а не оплата услуг и не зарплата, что бы рассматриваться как финансирование какой либо деятельности.
Более того Нобелевская премия это ближе всего к МЕЖДУНАРОДНОЙ награде, чем к финансам.
Не знаю справедливо ему присвоили или нет.. но решили, значит так тому и быть. Однако Нобелевская премия 2013 года Алексиевич меня сильно удивила.
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