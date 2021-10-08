«Иноагент, лауреат Нобелевской премии? Да и [черт] с ним». Муратов не боится обрести злополучный статус

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который стал лауреатом Нобелевской премии мира, прокомментировал опасность признания из-за этого иностранным агентом.
По закону, физлицо может быть признано СМИ-иноагентом, в том числе при условии, если получает деньги или иное имущество от иностранных государств, их органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан.
«Пусть признают. «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОЗДАНО ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ, ЛАУРЕАТОМ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА», да? Так будет? Да и [черт] бы с ним», — сказал Муратов в интервью «Медузе»* (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом).
По его словам, Нобелевскую премию будет распределять редакционная коллегия «Новой газеты». Часть денег пойдет в фонд «Круг добра», помогающий детям со СМА.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил Муратова с присужденной премией. В Кремле главреда «Новой» назвали талантливым и смелым человеком. О том, кто такой Дмитрий Муратов и как в России отреагировали на вручение ему Нобелевской премии, читайте в материале «Фонтанки».
*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента.