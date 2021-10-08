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Часть Нобелевской премии Муратов отдаст на лечение детей

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, уже знает, как распорядится ею.

Часть премии (около 1,14 млн долларов) он переведёт в фонд помощи детям со СМА «Круг добра», сообщает 8 октября «Новая газета».

Как уже писала «Фонтанка», Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». В Кремле поздравили Муратова.

Фонд «Круг добра» создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями. Указ о его создании подписал президент России Владимир Путин 5 января 2021 года. Средства в «Круг добра» будут поступать за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

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Комментарии (1)

James Cook
Главное чтобы деньги дошли до назначения
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