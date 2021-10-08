Часть Нобелевской премии Муратов отдаст на лечение детей

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира, уже знает, как распорядится ею.
Часть премии (около 1,14 млн долларов) он переведёт в фонд помощи детям со СМА «Круг добра», сообщает 8 октября «Новая газета».
Как уже писала «Фонтанка», Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». В Кремле поздравили Муратова.