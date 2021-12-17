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Песков заявил, что режиссеру Сокурову не за что извиняться

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кинорежиссеру Александру Сокурову, который на заседании СПЧ вступил в полемику с Владимиром Путиным, не за что извиняться. По его словам, имела место интересная и содержательная дискуссия, а отсутствие общего согласия между собеседниками — это нормально.

Песков добавил, что утверждения друзей Сокурова о том, что что-либо может угрожать его жизни, — это «явно такая эмоциональная, гипертрофированная реакция, не более того», цитирует пресс-секретаря РИА Новости 17 декабря.

Ранее стало известно, что режиссер написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором якобы рассказал, что друзья предупреждают о возможной угрозе его жизни.

Позже член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил, что письмо Сокурова с извинениями не предназначалось для широкой публики, а его огласка стала ошибкой. Он попросил не устраивать из этой истории шоу.

Напомним, на заседании СПЧ с участием Владимира Путина Александр Сокуров обратил внимание на межнациональные конфликты и предложил «отпустить» тех, кто не хочет находиться в составе России. Выступление раскритиковал Рамзан Кадыров, а чеченский парламент попросил проверить высказывания режиссера генпрокурора и главу СК. Интервью режиссера после беседы с президентом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (7)

VKuser4069393
Ой, клише! Я помню такое письмо на имя Полтавченко, но переданное Вишневскому, ой, не для публики, ай, простите. Забавно.
Алик-1
Что-то брякнул, сразу же испугался, побежал извиняться и опасаться. Не могу понять с чего от скоморохов и комедиантов ждут мудрых мыслей.
тьфю...так хорошо выступил...
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