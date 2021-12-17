Песков заявил, что режиссеру Сокурову не за что извиняться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кинорежиссеру Александру Сокурову, который на заседании СПЧ вступил в полемику с Владимиром Путиным, не за что извиняться. По его словам, имела место интересная и содержательная дискуссия, а отсутствие общего согласия между собеседниками — это нормально.



Песков добавил, что утверждения друзей Сокурова о том, что что-либо может угрожать его жизни, — это «явно такая эмоциональная, гипертрофированная реакция, не более того», цитирует пресс-секретаря РИА Новости 17 декабря.

