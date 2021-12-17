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В СПЧ призвали «не устраивать шоу» из письма Сокурова с извинениями за спор с Путиным

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Письмо режиссера Александра Сокурова с извинениями за спор с президентом Владимиром Путиным не предназначалось для широкой публики, его огласка стала ошибкой. Об этом 17 декабря заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

«Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег его передал журналистам. Не нужно устраивать шоу из этой истории», — сказал он ТАСС.

Ранее РБК опубликовал обращение Сокурова на имя главы СПЧ Валерия Фадеева. В нем он просит прощения за спор с Путиным и говорит о том, что друзья предупреждают об угрозе его жизни.

Напомним, на заседании СПЧ с участием Владимира Путина Александр Сокуров обратил внимание на межнациональные конфликты и предложил «отпустить» тех, кто не хочет находиться в составе России. Выступление раскритиковал Рамзан Кадыров, а чеченский парламент попросил проверить высказывания режиссера генпрокурора и главу СК. Интервью режиссера после беседы с президентом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (19)

AndrewBarsik
Письмо было адресовано лично Главе СПЧ. Сначала сами устроили ЦИРК, опубликовав личное письмо. А теперь СПЧ призывает "не устраивать шоу". Фантастическое лицемерие и ханжество. Не удивительно, что почти никто из этих людей не имеет никакого авторитета в обществе. А молодёжь вынуждена искать "авторитеты" для подражания в субкультурах, противопоставляющих себя обществу.
Урус-Баши
Дырович торжествует.
Кровокрас
через пару дней ждем короткометражку на тему "я очинь извиняюсь, Рахмат Кадырович за свои слова, простите ради христа"
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