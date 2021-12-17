В СПЧ призвали «не устраивать шоу» из письма Сокурова с извинениями за спор с Путиным

Письмо режиссера Александра Сокурова с извинениями за спор с президентом Владимиром Путиным не предназначалось для широкой публики, его огласка стала ошибкой. Об этом 17 декабря заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.



«Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег его передал журналистам. Не нужно устраивать шоу из этой истории», — сказал он ТАСС.



Ранее РБК опубликовал обращение Сокурова на имя главы СПЧ Валерия Фадеева. В нем он просит прощения за спор с Путиным и говорит о том, что друзья предупреждают об угрозе его жизни.

