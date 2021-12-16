Сокуров написал в СПЧ об угрозах его жизни

Режиссер Александр Сокуров написал обращение на имя главы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерия Фадеева, в котором рассказал, что друзья предупреждают об угрозе его жизни. Об этом 16 декабря сообщает РБК, который ознакомился с документом.
В обращении Сокуров просит прощения у Фадеева за свой спор с Путиным на заседании СПЧ. «Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом», — цитирует письмо РБК. Режиссер добавляет, что «мои друзья мне говорят об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».
«Никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. Такое уже было, когда оскорблениям и издевательствам подвергся руководитель Комитета против пыток (организация в 2015 году была внесена в реестр НКО-иностранных агентов, начала работу под названием «Комитет по предотвращению пыток», который затем также был внесен в реестр иноагентов). Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — пишет Сокуров.
Он добавляет, что он «всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха». И приносит извинения тем, кого оскорбило его поведение.
Напомним, на заседании СПЧ с участием Владимира Путина Александр Сокуров обратил внимание на межнациональные конфликты и предложил «отпустить» тех, кто не хочет находиться в составе России. Выступление раскритиковал Рамзан Кадыров, а чеченский парламент попросил проверить высказывания режиссера генпрокурора и главу СК. Интервью режиссера после беседы с президентом читайте на «Фонтанке».