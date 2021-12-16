FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
73.57р83.16р
ТЕМА ДНЯ

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Сокуров написал в СПЧ об угрозах его жизни

18
Печать

Режиссер Александр Сокуров написал обращение на имя главы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерия Фадеева, в котором рассказал, что друзья предупреждают об угрозе его жизни. Об этом 16 декабря сообщает РБК, который ознакомился с документом.

В обращении Сокуров просит прощения у Фадеева за свой спор с Путиным на заседании СПЧ. «Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом», — цитирует письмо РБК. Режиссер добавляет, что «мои друзья мне говорят об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».

«Никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. Такое уже было, когда оскорблениям и издевательствам подвергся руководитель Комитета против пыток (организация в 2015 году была внесена в реестр НКО-иностранных агентов, начала работу под названием «Комитет по предотвращению пыток», который затем также был внесен в реестр иноагентов). Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — пишет Сокуров.

Он добавляет, что он «всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха». И приносит извинения тем, кого оскорбило его поведение.

Напомним, на заседании СПЧ с участием Владимира Путина Александр Сокуров обратил внимание на межнациональные конфликты и предложил «отпустить» тех, кто не хочет находиться в составе России. Выступление раскритиковал Рамзан Кадыров, а чеченский парламент попросил проверить высказывания режиссера генпрокурора и главу СК. Интервью режиссера после беседы с президентом читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

266225454
Забыл Сокуров, в какой стране живёт, забыл, а также забыл слова из комедии " Горе от ума"- " в мои года не должно сметь своё суждение иметь", это равносильно тому, что совершать определённые действия против ветра.
266315496
Сначала нашкодит, как кот облезлый, а потом в кусты. Сокуров, ты забыл сколько тысяч ребят полягло на Кавказе в борьбе с террористами? Хотя бы их память не обливал своим дерьмом. Или в методичке ЦРУ об этом не упоминается? Отрабатываешь ты Сокуров темы по развалу РФ честно, за долю малую, и не сваливаешь в пиндостан, видимо команды не было . А теперь живи и бойся, только не президент здесь виноват, а твоя гнилая пасть, которую ты раскрыл, а базар не отфильтровал. Думать надо, прежде чем изрыгивать блевотину на страну и её граждан.
БабкаАТС
Захотел чечню на вольные хлеба отправить и оставить без дотаций на дворцы и автопарк местного падишаха. Экий наглец!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний