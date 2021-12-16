Сокуров написал в СПЧ об угрозах его жизни

В обращении Сокуров просит прощения у Фадеева за свой спор с Путиным на заседании СПЧ. «Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом», — цитирует письмо РБК. Режиссер добавляет, что «мои друзья мне говорят об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».

Режиссер Александр Сокуров написал обращение на имя главы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерия Фадеева, в котором рассказал, что друзья предупреждают об угрозе его жизни. Об этом 16 декабря сообщает РБК, который ознакомился с документом.

«Никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. Такое уже было, когда оскорблениям и издевательствам подвергся руководитель Комитета против пыток (организация в 2015 году была внесена в реестр НКО-иностранных агентов, начала работу под названием «Комитет по предотвращению пыток», который затем также был внесен в реестр иноагентов). Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — пишет Сокуров.



Он добавляет, что он «всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха». И приносит извинения тем, кого оскорбило его поведение.



Напомним, на заседании СПЧ с участием Владимира Путина Александр Сокуров обратил внимание на межнациональные конфликты и предложил «отпустить» тех, кто не хочет находиться в составе России. Выступление раскритиковал Рамзан Кадыров, а чеченский парламент попросил проверить высказывания режиссера генпрокурора и главу СК. Интервью режиссера после беседы с президентом читайте на «Фонтанке».

