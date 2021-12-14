Парламент Чечни просит генпрокурора и главу СК проверить диалог кинорежиссёра Сокурова с Путиным

Парламент Чечни направил официальное обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова после нашумевшего диалога кинорежиссёра Александра Сокурова с Владимиром Путиным во время встречи президента России с членами Совета по правам человека 9 декабря. Тогда Сокуров предложил президенту задуматься об отношениях федерального центра с национальными республиками.

«В нашей многонациональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны, — сказано в копии обращения к Краснову, которое глава парламента Чеченской республики Магомед Даудов опубликовал у себя в instagram. — Слова Сокурова А.Н. могут привести к межнациональной розни».

Даудов перечисляет статьи Кодекса об административных правонарушениях, которые якобы мог нарушить Сокуров своим диалогом с президентом, и просит взять проверку под личный контроль. Текст обращения к Бастрыкину не приводится.

«Также он сказал, что Чеченская республика забрала часть территории республики Ингушетия, что не соответствует действительности», — отдельно проговаривает Магомед Даудов.

Полемику Владимира Путина с Александром Сокуровым вызвали высказывания режиссера об устройстве страны. В частности, он обратил внимание на межнациональные конфликты, территориальные претензии, а также предложил «отпустить» тех, кто не хочет находиться в составе России.

Сразу после дискуссии Сокурова с Путиным выступление режиссера раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда!» — заявил Кадыров 10 декабря.

Александру Сокурову не грозит арест после высказываний об устройстве России, — заявил в тот же вечер пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

