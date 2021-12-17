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На развязке ЗСД с Богатырским и Планерной будут по очереди закрывать съезды

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Ремонт освещения в ночь на 18 декабря на время перекроет движение по съездам с Западного скоростного диаметра на севере Петербурга. Объезд будет возможен, но водителям рекомендуют быть внимательными.

Как сообщает 17 декабря пресс-служба «Магистрали северной столицы», с 1:00 до 4:00 в связи с проведением плановых работ по ремонту наружного освещения будут поочередно перекрывать съезды на Богатырский проспект и Планерную улицу при движении с юга. Объехать перекрываемые участки можно будет через открытые съезды развязки: так как перекрывать их будут по очереди, один из них в любом случае будет открыт.

Места производства работ будут обозначены специальными сигнальными средствами. Водителей при проезде около них просят быть особенно внимательными.

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Комментарии (1)

Opioman
Там бы расширить планерную до оптиков было бы полезно, а то она вечно стоит теперь
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