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Умерла 90-летняя пенсионерка из Ленобласти, самостоятельно прооперировавшая себя

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Скончалась 90-летняя жительница Выборгского района Ленобласти Клавдия Петрова, которая ранее сама себе сделала операцию. Об этом 16 декабря сообщает 47news со ссылкой на родственников женщины.

По словам близких пенсионерки, она ушла из жизни четыре дня назад в Ленинградском областном кардиодиспансере. Ее планируют похоронить рядом с мужем в поселке Гаврилово под Выборгом.

«Сегодня провели экспертизу, точной причины смерти мы еще не знаем. Очень жаль, мама еще могла пожить, несмотря на основное заболевание. Сердце у нее было сильное», — рассказала изданию дочь Клавдии Петровой.

«Фонтанка» ранее подробно рассказывала об истории онкобольной женщины. Пенсионерка была больна асцитом, но не могла получить помощь в медучреждении и провела себе лапароцентез — сделала надрезы по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость.

За несколько дней до этого женщину увозили на скорой в больницу, где её после положительного теста на коронавирус хотели перевести в Тосненский стационар. От госпитализации пенсионерки туда родственники отказались.

Следственный комитет области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

24 ноября стало известно, что Клавдию Петрову перевели в Ленинградскую областную клиническую больницу на проспекте Луначарского в Петербурге после того, как она сдала положительный тест на COVID-19.

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Комментарии (10)

VKuser199962806
В её смерти виноваты тупые чиновники. Которые устроили истерику по ковиду,что- бы под шумок воровать сотни миллионов. Сколько людей умерло,не получив помощи, из- за закрытых поликлиник, больниц и диспансеров.
lamer
А давайте все будем отказываться от медицинской помощи, потом заниматься самолечением. По итогу будет хороший повод винить власть и "кровавый режЫм".
266940240
Большой привет правительству, которое довело страну до состояния, что пациенты не получают плановую помощь и вынуждены умирать дома, обременять родственников и оперировать себя дома от безысходности. Это самый натуральный геноцид населения. Сколько ещё Вы будете это терпеть?!
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