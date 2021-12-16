Умерла 90-летняя пенсионерка из Ленобласти, самостоятельно прооперировавшая себя

Скончалась 90-летняя жительница Выборгского района Ленобласти Клавдия Петрова, которая ранее сама себе сделала операцию. Об этом 16 декабря сообщает 47news со ссылкой на родственников женщины.



По словам близких пенсионерки, она ушла из жизни четыре дня назад в Ленинградском областном кардиодиспансере. Ее планируют похоронить рядом с мужем в поселке Гаврилово под Выборгом.



«Сегодня провели экспертизу, точной причины смерти мы еще не знаем. Очень жаль, мама еще могла пожить, несмотря на основное заболевание. Сердце у нее было сильное», — рассказала изданию дочь Клавдии Петровой.

