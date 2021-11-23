Правительство Ленобласти: родственники онкобольной блокадницы, которая прооперировала себя сама, перед этим отказались положить ее в больницу

В правительстве Ленобласти рассказали, что из Выборгской больницы онкобольную женщину с асцитом хотели перевести в Тосненскую из-за положительного диагноза на COVID-19. До этого её собирались оперировать в Ленинградской областной больнице, однако тест на коронавирус несколько раз дал положительный результат — с ним срочные операции проводят лишь в Тосненской. От госпитализации пенсионерки туда родственники отказались.



Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен призвала общественность не обвинять ни медиков, ни родственников онкобольной блокадницы, которая прооперировала себя сама и на случай своей смерти написала душераздирающую предсмертную записку — чтобы никто не подумал, что виноваты родственники. Причина такой драмы, по словам чиновников, в отсутствии кого-либо рядом с блокадницей в критический момент.

