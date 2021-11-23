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Правительство Ленобласти: родственники онкобольной блокадницы, которая прооперировала себя сама, перед этим отказались положить ее в больницу

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В правительстве Ленобласти рассказали, что из Выборгской больницы онкобольную женщину с асцитом хотели перевести в Тосненскую из-за положительного диагноза на COVID-19. До этого её собирались оперировать в Ленинградской областной больнице, однако тест на коронавирус несколько раз дал положительный результат — с ним срочные операции проводят лишь в Тосненской. От госпитализации пенсионерки туда родственники отказались.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен призвала общественность не обвинять ни медиков, ни родственников онкобольной блокадницы, которая прооперировала себя сама и на случай своей смерти написала душераздирающую предсмертную записку — чтобы никто не подумал, что виноваты родственники. Причина такой драмы, по словам чиновников, в отсутствии кого-либо рядом с блокадницей в критический момент.

О случае стало известно 21 ноября, в воскресенье, от фельдшера выборгской скорой помощи Виктории Шутовой. Она выезжала к блокаднице на вызов и обнаружила на месте предсмертную записку, она же её сфотографировала и опубликовала в своем инстаграме с призывом оказать бабушке квалифицированную медпомощь.

Пост в Сети произвел нужный резонанс: к проверке подключились в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

«В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния», — рассказали в комитете по здравоохранению.

По данным «Фонтанки», онкобольная женщина из-за невыносимой боли провела на себе не операцию, а плановую процедуру — лапароцентез, суть которого в надрезах тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости. Такие процедуры требуются пациентам с осложнением онкологии — асцитом, и увозить пациентов на лапароцентез должны по скорой, если они находятся дома. К тому же больным с таким диагнозом требуется постоянный уход дома либо в условиях хосписа.

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Комментарии (5)

БаБкО
Дожили(((( Фашисты, издеваетесь над стариками! Тест может быть положительным по другим причинам.,
ProstoZloy
"Причина такой драмы" - в разделении больных на "чистых" и "не чистых"
hal9000
Больницы сейчас это те же тюрьмы..ради статистики там не лечат..если поставили диагноз ковид..это все считай они тебя убили..и не похоронить по человечески..поэтому конечно народ уже боится обращаться..чисто психологически они этим диагнозом добивают пациента..а если пациент пожилой то тем более..
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