Правительство Ленобласти: родственники онкобольной блокадницы, которая прооперировала себя сама, перед этим отказались положить ее в больницу

В правительстве Ленобласти рассказали, что из Выборгской больницы онкобольную женщину с асцитом хотели перевести в Тосненскую из-за положительного диагноза на COVID-19. До этого её собирались оперировать в Ленинградской областной больнице, однако тест на коронавирус несколько раз дал положительный результат — с ним срочные операции проводят лишь в Тосненской. От госпитализации пенсионерки туда родственники отказались.
Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен призвала общественность не обвинять ни медиков, ни родственников онкобольной блокадницы, которая прооперировала себя сама и на случай своей смерти написала душераздирающую предсмертную записку — чтобы никто не подумал, что виноваты родственники. Причина такой драмы, по словам чиновников, в отсутствии кого-либо рядом с блокадницей в критический момент.
О случае стало известно 21 ноября, в воскресенье, от фельдшера выборгской скорой помощи Виктории Шутовой. Она выезжала к блокаднице на вызов и обнаружила на месте предсмертную записку, она же её сфотографировала и опубликовала в своем инстаграме с призывом оказать бабушке квалифицированную медпомощь.
Пост в Сети произвел нужный резонанс: к проверке подключились в комитете по здравоохранению Ленинградской области.
«В настоящий момент пациентке оказывается вся необходимая помощь. Вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния», — рассказали в комитете по здравоохранению.
По данным «Фонтанки», онкобольная женщина из-за невыносимой боли провела на себе не операцию, а плановую процедуру — лапароцентез, суть которого в надрезах тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости. Такие процедуры требуются пациентам с осложнением онкологии — асцитом, и увозить пациентов на лапароцентез должны по скорой, если они находятся дома. К тому же больным с таким диагнозом требуется постоянный уход дома либо в условиях хосписа.