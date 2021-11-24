В больницу в Петербурге перевели пенсионерку, оперировавшую себя на дому под Выборгом

Онкобольную блокадницу, которая сделала сама себе операцию, перевели в Ленинградскую областную клиническую больницу на проспекте Луначарского в Петербурге.



Об этом изданию 47news рассказали родственники 90-летней жительницы поселка Гаврилово 24 ноября. В стационаре принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, которую выявили у пенсионерки после самосделанного лапароцентеза.



Пациентка пока находится в реанимации, связи с ней у родственников нет.



О бабушке, которая пыталась в домашних условиях сделать операцию, стало известно 21 ноября от фельдшера выборгской скорой помощи, которая рассказала о произошедшем в соцсетях.

