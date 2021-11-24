В больницу в Петербурге перевели пенсионерку, оперировавшую себя на дому под Выборгом

Онкобольную блокадницу, которая сделала сама себе операцию, перевели в Ленинградскую областную клиническую больницу на проспекте Луначарского в Петербурге.
Об этом изданию 47news рассказали родственники 90-летней жительницы поселка Гаврилово 24 ноября. В стационаре принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, которую выявили у пенсионерки после самосделанного лапароцентеза.
Пациентка пока находится в реанимации, связи с ней у родственников нет.
О бабушке, которая пыталась в домашних условиях сделать операцию, стало известно 21 ноября от фельдшера выборгской скорой помощи, которая рассказала о произошедшем в соцсетях.
Блокадница за несколько дней до этого уезжала на скорой в больницу, где её после положительного теста на коронавирус хотели перевести в Тосненский стационар. От госпитализации пенсионерки туда родственники отказались.
Следственный комитет области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.