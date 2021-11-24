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В больницу в Петербурге перевели пенсионерку, оперировавшую себя на дому под Выборгом

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Онкобольную блокадницу, которая сделала сама себе операцию, перевели в Ленинградскую областную клиническую больницу на проспекте Луначарского в Петербурге.

Об этом изданию 47news рассказали родственники 90-летней жительницы поселка Гаврилово 24 ноября. В стационаре принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, которую выявили у пенсионерки после самосделанного лапароцентеза.

Пациентка пока находится в реанимации, связи с ней у родственников нет.

О бабушке, которая пыталась в домашних условиях сделать операцию, стало известно 21 ноября от фельдшера выборгской скорой помощи, которая рассказала о произошедшем в соцсетях.

Блокадница за несколько дней до этого уезжала на скорой в больницу, где её после положительного теста на коронавирус хотели перевести в Тосненский стационар. От госпитализации пенсионерки туда родственники отказались.

Следственный комитет области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Комментарии (2)

А13579
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