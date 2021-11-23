В Ленобласти возбудили уголовное дело после скандала с онкобольной блокадницей, самостоятельно прооперировавшей себя

В Ленобласти возбудили уголовное дело после сообщений СМИ об онкобольной блокаднице, которая сама себе сделала операцию. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.



О случае стало известно в воскресенье, 21 ноября, от фельдшера выборгской скорой помощи. Она прибыла на вызов к блокаднице и обнаружила предсмертную записку со словами: «Я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу, мне очень больно и тяжело».



Выяснилось, что 90-летняя женщина была больна асцитом, но не могла получить помощь в медучреждении и провела себе лапароцентез — сделала надрезы по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость. Записку она оставила на случай, если процедура пройдет неудачно.

