В Ленобласти возбудили уголовное дело после скандала с онкобольной блокадницей, самостоятельно прооперировавшей себя

В Ленобласти возбудили уголовное дело после сообщений СМИ об онкобольной блокаднице, которая сама себе сделала операцию. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
О случае стало известно в воскресенье, 21 ноября, от фельдшера выборгской скорой помощи. Она прибыла на вызов к блокаднице и обнаружила предсмертную записку со словами: «Я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу, мне очень больно и тяжело».
Выяснилось, что 90-летняя женщина была больна асцитом, но не могла получить помощь в медучреждении и провела себе лапароцентез — сделала надрезы по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость. Записку она оставила на случай, если процедура пройдет неудачно.
В правительстве Ленобласти рассказали, что из Выборгской больницы онкобольную женщину с асцитом хотели перевести в Тосненскую из-за положительного диагноза на COVID-19. До этого её собирались оперировать в Ленинградской областной больнице, однако тест на коронавирус несколько раз дал положительный результат — с ним срочные операции проводят лишь в Тосненской. От госпитализации пенсионерки туда родственники отказались.
Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен призвала не обвинять ни медиков, ни родственников блокадницы. По словам чиновников, причина драмы в том, что в критический момент рядом с женщиной никого не было.
В СК отмечают, что жизнь и здоровье пенсионерки поставили под угрозу, поскольку ее не госпитализировали и не оказали ей хирургическую помощь. Назначено несколько экспертиз, обстоятельства устанавливаются. Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.