FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
73.85р83.24р
СРОЧНО

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Рыбаки «поймали» в сети теплоход с паромом и автомобилями под Астраханью

Под Астраханью сломался паром, переправлявший автомобили и пассажиров по реке Бахтемир. Причиной оказались незаконные рыбацкие сети, в которые «попался» теплоход.

0
Печать
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает 16 декабря пресс-служба минтранса Астраханской области, накануне в 19:30 на государственной паромной переправе «Трудфронт», расположенной на западном рукаве Волги — реке Бахтемир, у теплохода «Ленинец», который буксировал паром, заблокировало винт. Переправа не является канатной и работает без троса, поэтому паром и баркас унесло вниз по течению и прибило к берегу. По информации прокуратуры, в этот момент на пароме находились четыре автомобиля и 10 пассажиров.

На помощь парому направили буксирный теплоход «Михайлов». В 20:30 теплоход «Ленинец» и паром были ошвартованы у причала, и пользователи переправы смогли съехать на берег. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: Южная транспортная прокуратура
ПоделитьсяПоделиться

По информации ГКУ АО «Астраханьавтодор», когда специалисты обследовали буксир, выяснилось, что на винт намотались незаконные рыбацкие сети. Подрядчик ведет работы по подъему кормовой части теплохода и освобождает винт от сетей.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, Астраханской транспортной прокуратуре поручено провести проверку по факту произошедшего. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
Фото: Южная транспортная прокуратура

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний