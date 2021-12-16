Рыбаки «поймали» в сети теплоход с паромом и автомобилями под Астраханью

Как сообщает 16 декабря пресс-служба минтранса Астраханской области, накануне в 19:30 на государственной паромной переправе «Трудфронт», расположенной на западном рукаве Волги — реке Бахтемир, у теплохода «Ленинец», который буксировал паром, заблокировало винт. Переправа не является канатной и работает без троса, поэтому паром и баркас унесло вниз по течению и прибило к берегу. По информации прокуратуры, в этот момент на пароме находились четыре автомобиля и 10 пассажиров.



На помощь парому направили буксирный теплоход «Михайлов». В 20:30 теплоход «Ленинец» и паром были ошвартованы у причала, и пользователи переправы смогли съехать на берег. В результате инцидента никто не пострадал.