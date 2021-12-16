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Режиссер «Дюны» снимет новую научную фантастику — теперь по Артуру Кларку

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Режиссер «Дюны» Дени Вильнев вслед за творчеством Фрэнка Герберта экранизирует другого классика научной фантастики — Артура Кларка. Как сообщил 15 декабря The Hollywood Reporter, речь идет о романе «Свидание с Рамой». Продюсером картины выступит Морган Фриман.

«Свидание с Рамой» было написано в 1973 году и получило премии Британской ассоциации научной фантастики и ряд других наград. Действие книги разворачивается в XXII веке, когда у человечества уже есть колонии на других планетах Солнечной системы. Из глубин галактики к Солнцу движется цилиндрический объект, и изучить, что в нем, в сжатые сроки должен один из кораблей «Космического патруля», созданного людьми для поиска опасных астероидов.

Ранее Дени Вильнев говорил, что видит «Дюну» трилогией и хочет экранизировать следующий роман цикла.

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Комментарии (1)

265869937
Можно подумать он "Дюна" по книге снимал. Эта затянутая скукотень, без логического конца, мало чем напоминает оригинал.
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