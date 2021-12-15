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В Петербурге за плохую уборку снега и наледи за день выписали штрафов на 4 млн рублей

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За один день в Петербурге организации оштрафовали более чем на четыре миллиона рублей за некачественную уборку снега и наледи. Проблемными оказались зоны производства работ и кровли зданий.

Как сообщили в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) 15 декабря, общая сумма начисленных денежных взысканий составила 4 млн 210 тысяч рублей.

За неубранную кровлю здания № 14 в Манежном переулке штрафы придется выплатить ФГБУ «Главрыбвод», АО «НИИ командных приборов» и ООО «СК «Дальпитерстрой». За снег и наледь на крыше дома № 3 на улице Кропоткина поплатится ПАО «Россети Ленэнерго».

Инспекторы также заметили неочищенные зоны производства работ в Невском, Фрунзенском и Василеостровском районах города. Ответственность понесут АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «МТЭР Санкт-Петербург», ООО «Строй Прогресс» и ООО «Электромонтаж-110».

«Фонтанка» подробно рассказывала о казусах уборки снега в Петербурге этой зимой. Люди вынуждены уворачиваться от падающих глыб, каждый день рискуя попасть в больницу. А в Басковом переулке перед аркой с крыши упала лопата, чудом никто не пострадал. Себя рабочие порой тоже не щадят и чистят снег на краю крыш без какой-либо страховки.

С наступлением оттепели в Петербурге начал таять выпавший в большом количестве снег. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи.

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Комментарии (1)

Денеб
Вот как можно обогатиться на неубранном снеге... Аж на 4 миллиона.......
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