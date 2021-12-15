В Петербурге за плохую уборку снега и наледи за день выписали штрафов на 4 млн рублей

За один день в Петербурге организации оштрафовали более чем на четыре миллиона рублей за некачественную уборку снега и наледи. Проблемными оказались зоны производства работ и кровли зданий.



Как сообщили в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) 15 декабря, общая сумма начисленных денежных взысканий составила 4 млн 210 тысяч рублей.



За неубранную кровлю здания № 14 в Манежном переулке штрафы придется выплатить ФГБУ «Главрыбвод», АО «НИИ командных приборов» и ООО «СК «Дальпитерстрой». За снег и наледь на крыше дома № 3 на улице Кропоткина поплатится ПАО «Россети Ленэнерго».

