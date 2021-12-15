Сиквел «Аватара» снимают под водой. Джеймс Кэмерон показал, как

Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау поделились подробностями о съемках сиквела фантастического фильма «Аватар» — самого кассового фильма в истории. Их интервью было опубликовано 14 декабря в Entertainment Weekly.



Продолжение саги о синекожих жителях планеты Пандора выйдет в декабре следующего года.



«Это история о семье и о том, на что родители готовы пойти, чтобы сохранить семью и обезопасить ее», — рассказал краткую идею сиквела продюсер Джон Ландау.



События нового фильма будут происходить на берегу пандорского океана и в водных глубинах. Для съемок был построен гигантский аквариум на 3,5 млн литров, а все актеры прошли курс подготовки. По руководством опытных дайверов артисты поставили личные рекорды: 72-летняя Сигурни Уивер смогла задержать дыхание на шесть с половиной минут, а Кейт Уинслет провела под водой без единого вдоха целых семь с половиной.