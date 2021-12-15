FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Сиквел «Аватара» снимают под водой. Джеймс Кэмерон показал, как

3
Печать

Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау поделились подробностями о съемках сиквела фантастического фильма «Аватар» — самого кассового фильма в истории. Их интервью было опубликовано 14 декабря в Entertainment Weekly.

Продолжение саги о синекожих жителях планеты Пандора выйдет в декабре следующего года.

«Это история о семье и о том, на что родители готовы пойти, чтобы сохранить семью и обезопасить ее», — рассказал краткую идею сиквела продюсер Джон Ландау.

События нового фильма будут происходить на берегу пандорского океана и в водных глубинах. Для съемок был построен гигантский аквариум на 3,5 млн литров, а все актеры прошли курс подготовки. По руководством опытных дайверов артисты поставили личные рекорды: 72-летняя Сигурни Уивер смогла задержать дыхание на шесть с половиной минут, а Кейт Уинслет провела под водой без единого вдоха целых семь с половиной.

Всего создатели вселенной Пандоры хотят выпустить пять фильмов. Третья часть «Аватара» запланирована на 2024-й, четвертая должна выйти в 2026-м, пятая — в 2028-м году.

Режиссер Джеймс Кэмерон является экоактивистом и выступает за сохранение океана, в 2012 году он совершил рискованное путешествие на дно Марианской впадины.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Ruth D. Armstead
У Камерона это вполне получается
Денеб
Ох уж эти любители сиквелов!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний