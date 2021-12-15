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Распутин подрался с британскими супершпионами в тизере нового King's Man

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Кинокомпания 20th Century Studios 14 декабря опубликовала тизер третьей части ироничной комедии про супершпионов «King's Man: Начало». Главный герой проморолика — Григорий Распутин.

«Time to Dance!» — мрачно провозглашает в начале трейлера одетый в монашеское платье бородач. Потом он дерется, как супергерой, пляшет, обнимает красивых женщин, и все это под песню группы Boney M. «Rasputin», главный танцевальный хит советского времени.

Автор: 20th Century Studios/YouTube<br>

«Oh, those Russians», — говорит в конце ролика голос за кадром.

Фильм снял бессменный режиссер франшизы Мэттью Вон. События фильма коснутся Первой мировой войны и отношений между Российской империей и Британией. Главную роль молодого английского шпиона сыграет Харрис Дикинсон (принц Филип в «Малефисенте»), а Распутина — Рис Иванс (зрителям он знаком по роли отца Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере»).

В мировой прокат «King's Man: Начало» выходит 22 декабря, а в российский — 13 января 2022 года.

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