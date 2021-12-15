Распутин подрался с британскими супершпионами в тизере нового King's Man

«Time to Dance!» — мрачно провозглашает в начале трейлера одетый в монашеское платье бородач. Потом он дерется, как супергерой, пляшет, обнимает красивых женщин, и все это под песню группы Boney M. «Rasputin», главный танцевальный хит советского времени.

«Oh, those Russians», — говорит в конце ролика голос за кадром.

Фильм снял бессменный режиссер франшизы Мэттью Вон. События фильма коснутся Первой мировой войны и отношений между Российской империей и Британией. Главную роль молодого английского шпиона сыграет Харрис Дикинсон (принц Филип в «Малефисенте»), а Распутина — Рис Иванс (зрителям он знаком по роли отца Полумны Лавгуд в «Гарри Поттере»).



В мировой прокат «King's Man: Начало» выходит 22 декабря, а в российский — 13 января 2022 года.

