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Соскучились по чистым тротуарам? А они есть. Приходите в Роспотребнадзор, только за угол не заворачивайте

В Петербурге тротуары убирают от снега местами очень хорошо. Жаль, что органы власти нельзя расположить в каждом доме.

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Так, с утра 15 декабря удивительно образцовый тротуар радует пешеходов около здания Роспотребнадзора на Стремянной улице. За угол ходить совсем не хочется. Ведь там разлилось небольшое озеро.

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В Приморском районе тоже убирают. Взоры чиновников ласкает искусственный рельеф. «Хочется поделиться фотографиями северного склона Эвереста, ныне расположенного прямо напротив администрации Приморского района», — пишет читатель «Фонтанки».

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Автомобили в лужах пока не тонут. Но пешеходам надо держаться подальше от дороги, чтобы не обрызгали. Если есть где.

Неизданное | Санкт-Петербург / vk.com

Лучше, конечно, вообще не выходить на улицу. Потому что там вас ждёт такое.

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С наступлением оттепели в Петербурге начал таять выпавший в большом количестве снег. Городские службы справляются далеко не везде, принято решение усилить работу. Есть уже несколько пострадавших от падения сосулек и наледи. Вместе со снегом с крыш может упасть лопата.

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Комментарии (13)

Pupin
А Слабо пофоткать у смольного и правительственного кластера, там всегда вылизывают, и вместо "нашей" соли более дорогие реагенты посыпают.
KatarinaWLM
О! я, видимо, тоже важная персона - ведь ради меня аж целый Кронштадт почистили!
Carpenter
Одно из фото к материалу подписано "Улица Ломоносовская"... Фонтанка, у вас там как, всё нормально? :) Такой улицы в Петербурге нет. Есть улица Ломоносова!
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