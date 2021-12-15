Соскучились по чистым тротуарам? А они есть. Приходите в Роспотребнадзор, только за угол не заворачивайте

Так, с утра 15 декабря удивительно образцовый тротуар радует пешеходов около здания Роспотребнадзора на Стремянной улице. За угол ходить совсем не хочется. Ведь там разлилось небольшое озеро.





Тротуар у здания Роспотребнадзора на Стремянной улице Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Тротуар у здания Роспотребнадзора на Стремянной улице Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Тротуар за углом Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Приморском районе тоже убирают. Взоры чиновников ласкает искусственный рельеф. «Хочется поделиться фотографиями северного склона Эвереста, ныне расположенного прямо напротив администрации Приморского района», — пишет читатель «Фонтанки».



Фото читателя «Фонтанки» Фото читателя «Фонтанки» Фото читателя «Фонтанки» Поделиться Поделиться







Автомобили в лужах пока не тонут. Но пешеходам надо держаться подальше от дороги, чтобы не обрызгали. Если есть где.

Лучше, конечно, вообще не выходить на улицу. Потому что там вас ждёт такое.